Un hombre tenía a su expareja en cautiverio, la amenazaba, la golpeaba y no la alimentaba

Una mujer que era sometida brutalmente por su expareja fue rescatada este viernes por la tarde en Gálvez, pequeña localidad del departamento San Jerónimo.
El presunto agresor fue arrestado luego de que la mujer lograra escapar y contar lo que había padecido a la policía de la Unidad Regional XV. El caso conmociona a la pequeña localidad del departamento santafesino San Jerónimo.
Una mujer que era sometida brutalmente por su expareja fue rescatada este viernes por la tarde en Gálvez, pequeña localidad del departamento San Jerónimo.
La situación salió a la luz cuando la víctima, que asegura haber pasado días en cautiverio y en terribles condiciones, pudo escapar de la vivienda de su expareja.
Vecinos llamaron a los servicios de emergencias porque observaron agresiones del hombre a la mujer en la vía pública.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó instantes más tarde y puso a salvo a la víctima.
Ella les contó a los policías que había sido privada de su libertad durante varios días por su expareja y que en ese tiempo de manera reiterada él la había amenazado de muerte, la había agredido físicamente. Además, no le había dado ningún tipo de alimento.
Ante la gravedad de lo relatado por la mujer, los uniformados llamaron a la puerta del domicilio del hombre, que salió y se mostró agresivo.
Tal es así que los policías se abalanzaron sobre él, lo redujeron y lo esposaron para resguardar la integridad de la víctima y de los mismos agentes.
El aprehendido fue puesto a disposición de la Justicia por los delitos de amenazas en contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y resistencia a la autoridad policial.
Asimismo, se dio intervención a la Defensoría Pública y se activaron los protocolos correspondientes de protección y contención para la víctima.
Todo fue comunicado al Ministerio Público de la Acusación y la fiscalía dispuso que el sospechoso quede en calidad de detenido.