Gálvez

Un hombre tenía a su expareja en cautiverio, la amenazaba, la golpeaba y no la alimentaba

El presunto agresor fue arrestado luego de que la mujer lograra escapar y contar lo que había padecido a la policía de la Unidad Regional XV. El caso conmociona a la pequeña localidad del departamento santafesino San Jerónimo.