Para robarle la bicicleta le pegaron un tiro en la pierna en Alto Verde

Un nuevo episodio de inseguridad volvió a sacudir a la comunidad de Alto Verde en las primeras horas del domingo. Un vecino de la zona fue víctima de un intento de robo que terminó con un disparo en su pierna.
El hecho ocurrió alrededor de las 5.20 de la madrugada, cuando Jorge Monzón (35) circulaba en bicicleta por el Pasaje 13, manzana 5. Allí fue sorprendido por dos sujetos armados que, tras interceptarlo, efectuaron un disparo para luego escapar a toda prisa.
Malherido, Monzón logró llegar por sus propios medios al centro de salud del distrito, donde fue atendido por la enfermera de guardia, quien le practicó las primeras curaciones. El diagnóstico médico confirmó una herida de arma de fuego en el muslo derecho, con orificio de entrada y salida, aunque afortunadamente sin riesgo de vida.
Ya en la comisaría 24ª, el vecino radicó la denuncia y aportó datos del violento ataque. En paralelo, la Policía de Investigaciones (PDI) se desplegó en el lugar del hecho con personal de Criminalística que trabajó en la escena del suceso.
Durante la recorrida se localizaron cámaras de seguridad en inmediaciones, cuyas imágenes serán clave para intentar identificar a los agresores.
La investigación quedó en manos del fiscal Dr. Andrés Marchi, quien ya fue informado de las diligencias iniciales y dispuso que Monzón continúe bajo custodia médica y policial, a la espera de avances en la pesquisa.
Mientras tanto, en Alto Verde persiste la preocupación vecinal: el ataque es un reflejo más de la inseguridad que acecha a quienes circulan en la madrugada por las calles del distrito.
