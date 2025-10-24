Video: allanaron viviendas por el ataque al hospital de emergencias Clemente Álvarez

En el marco de una serie de allanamientos realizados en viviendas de barrio Triángulo, al oeste de Rosario, se hallaron diversos elementos relacionados con el ataque al hospital de emergencias Clemente Álvarez, registrado en la tarde del jueves 16 de octubre.
Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que los operativos se llevaron a cabo en la noche del jueves y que los elementos secuestrados fueron considerados ‘clave’ en el marco de la investigación, entre ellos teléfonos celulares e indumentaria.
Los operativos fueron realizados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos de irrupción, en viviendas ubicadas en Dean Funes al 4400, Felipe Moré al 4300 y en la zona de las vías férreas (a la misma altura de Felipe Moré, donde hay un precario asentamiento de viviendas), de barrio Triángulo.
Crédito: Ministerio de Seguridad.
Los uniformados secuestraron teléfonos celulares e indumentaria que estarían vinculados al hecho, entre otros elementos importantes para la investigación encabezada por el fiscal Franco Tassini.
Por el ataque a tiros contra el hospital, en la mañana del jueves se presentó en la oficina de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, un adolescente de 16 años, quien dijo ser el autor de los disparos.
El menor fue puesto a disposición de la Justicia, junto a otras 3 personas que habían sido detenidas el lunes en la zona sur, cuando estaban incendiando una moto de similares características a la buscada por el ataque a tiros.
La balacera se produjo poco después de las 17:30 del pasado jueves 16 de octubre, cuando dos personas pasaron por calle Crespo al 1700 y abrieron fuego sobre una de las puertas laterales de ingreso al hospital, que tiene su frente vidriado por avenida Pellegrini al 3200 (y otro ingreso por calle Vera Mujica al 1700).
Crédito: Ministerio de Seguridad.
Personal del destacamento policial pidió refuerzos al 911 y a los pocos minutos llegaron al lugar varios patrulleros. Los uniformados recogieron varias vainas servidas que quedaron sobre la calle. Tras el ataque, los dos ocupantes de la moto, que algunas personas mencionaron como de color rojo, se dieron a la fuga por calle Crespo hacia el sur.
La balacera se produjo horas después que fuera dado de alta Dylan Cantero, hijo de Ariel “Guille” Cantero, fundador del clan de Los Monos, quien estuvo algunas horas alojado en el hospital porque en la tarde del miércoles había sido baleado cuando estaba en una calle de barrio Las Flores.
La audiencia imputativa para los cuatro detenidos hasta el momento está prevista para los próximos días en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
