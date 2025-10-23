Rosario: un adolescente se entregó como presunto autor de la balacera al Heca

Cerca del mediodía de este jueves 23 de octubre se presentó en sede judicial el presunto autor de la balacera registrada hace una semana contra uno de los ingresos al hospital de emergencias Clemente Álvarez, ubicado en el macrocentro de Rosario.
Quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. Hay otras 3 personas detenidas, que serán imputadas por encubrimiento.
Cerca del mediodía de este jueves 23 de octubre se presentó en sede judicial el presunto autor de la balacera registrada hace una semana contra uno de los ingresos al hospital de emergencias Clemente Álvarez, ubicado en el macrocentro de Rosario.
Fuentes judiciales señalaron que se trata de un adolescente de 16 años, quien se presentó en la oficina de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (San Martín 2886, en la zona sur), ante el fiscal Ernesto Ducasse, quien dio aviso al fiscal Franco Tassini, que es quien lleva la investigación del hecho.
El ataque a tiros se produjo poco después de las 17:30 del pasado jueves 16 de octubre, cuando dos personas pasaron por calle Crespo al 1700 y abrieron fuego sobre una de las puertas laterales de ingreso al hospital, que tiene su frente vidriado por avenida Pellegrini al 3200 (y otro ingreso por calle Vera Mujica al 1700).
Personal del destacamento policial pidió refuerzos al 911 y a los pocos minutos llegaron al lugar varios patrulleros. Los uniformados recogieron varias vainas servidas que quedaron sobre la calle. Tras el ataque, los dos ocupantes de la moto, que sería de color rojo, se dieron a la fuga por calle Crespo hacia el sur.
En el lugar, personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó a recolectar pruebas, registro fotográfico y búsqueda de cámaras de seguridad existentes en la zona para ver si hay imágenes de los atacantes.
La balacera se produjo horas después que fuera dado de alta Dylan Cantero, hijo de Ariel “Guille” Cantero, fundador del clan de Los Monos, quien estuvo algunas horas alojado en el hospital porque en la tarde del miércoles había sido baleado cuando estaba en una calle de barrio Las Flores.
La audiencia imputativa está prevista para los próximos días, al igual que la audiencia a otras 3 personas que están detenidas desde el lunes por presunto encubrimiento.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.