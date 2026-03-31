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Mataron a balazos a un hombre en la zona oeste de Rosario

La víctima tenía 35 años y fue atacada por dos personas en moto; falleció en el lugar mientras avanza la investigación judicial

El crimen sucedió el lunes poco antes de las 22.30 en Rosario.El crimen sucedió el lunes poco antes de las 22.30 en Rosario.
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Un hombre de 35 años fue asesinado a tiros en la noche del lunes en la zona oeste de Rosario, en la intersección de Calle 1.722 y bulevar Seguí. El ataque fue perpetrado por dos personas que se movilizaban en moto y que abrieron fuego de manera directa contra la víctima.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, integrante del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó las primeras medidas en el lugar del hecho.

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Ataque directo

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, la víctima fue identificada como Ángel Exequiel Ojeda. El hombre falleció en el lugar como consecuencia de múltiples disparos.

En la escena del crimen trabajaron peritos forenses, quienes secuestraron vainas servidas y realizaron relevamientos balísticos para avanzar con la reconstrucción del ataque.

Intervención judicial y peritajes

Tras el homicidio, la fiscalía dispuso una serie de medidas investigativas, entre ellas la toma de testimonios y el análisis de evidencias recolectadas en la zona.

El objetivo es identificar a los autores del hecho y determinar la mecánica precisa del ataque, que por sus características se presume fue planificado.

Antecedentes de la víctima

Según información del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Ojeda registraba antecedentes por robo, secuestro de arma blanca, tentativa de robo y conducción de una motocicleta con pedido de secuestro activo.

Además, se indicó que estuvo vinculado a la fuga de presos ocurrida en 2021 en la cárcel de Piñero, episodio en el que escapó un grupo de reclusos liderados por Claudio Mansilla.

Investigación en curso

El crimen se suma a una serie de hechos violentos registrados en la ciudad y es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales y de seguridad.

Mientras avanza la causa, los investigadores buscan establecer el móvil del ataque y si existió algún vínculo previo entre la víctima y los agresores.

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