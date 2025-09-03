Rosario: Hallaron un cuerpo sin vida en un contenedor de residuos

Un hombre que revisaba contenedores de basura ubicados sobre calle Ocampo al 1900, a metros de la Dirección General de Tránsito, en el macrocentro de Rosario, encontró el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en el interior de uno de los depósitos de residuos. El cuerpo presentaba un cordón alrededor del cuello, y se investiga si la víctima se quitó la vida o se trata de un homicidio.
El hallazgo se produjo alrededor de las 14 de este miércoles 3 de septiembre a menos de 200 metros del parque Independencia. Al ver el cuerpo, el hombre que se dedica al cirujeo avisó a varias personas que iban caminando que había un cuerpo en un contenedor. Al menos una de ellas llamó al 911 y a los pocos minutos llegó al lugar personal de la Brigada Motorizada.
Los uniformados constataron que lo dicho de manera telefónica era cierto, por lo que dieron aviso a personal judicial y acordonaron la zona.
Un rato más tarde llegó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que se hizo cargo de realizar distintas pericias. Voceros mencionaron que el cuerpo tenía un cordón alrededor del cuello, por lo que se investiga si la víctima, que no está identificada, se quitó la vida o fue asesinada.
