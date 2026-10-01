Con la presencia de fiscales generales y procuradores de todo el país, este jueves comenzó en el Complejo La Fluvial de Rosario la XXXVIII edición de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales.
Rosario es sede de las 38ª Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales
Participan del evento especialistas de Argentina, Estados Unidos, Italia y Chile. Las actividades comenzaron este jueves y terminarán el viernes.
El encuentro, que se extenderá hasta este viernes, reúne a especialistas de Argentina, Estados Unidos, Italia y Chile para debatir sobre el fortalecimiento de la investigación criminal y los desafíos del crimen organizado.
La organización del evento está a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe, el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.
El acto de apertura estuvo encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich; el presidente del Consejo de Procuradores, Jorge Canteros; y el titular del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena.
También asistieron el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, y destacadas autoridades judiciales y legislativas.
Trabajo coordinado
Durante su intervención, la Fiscal General María Cecilia Vranicich destacó el impacto del trabajo interinstitucional para reducir los índices delictivos en la provincia.
"Hace pocos años era impensado organizar una reunión de trabajo de estas dimensiones en esta ciudad", señaló, remarcando la articulación con los distintos niveles del Estado.
Vranicich repasó la evolución de las cifras de homicidios en Santa Fe: precisó que en 2024 se registró una baja del 55% respecto a 2023, mientras que en 2025 las cifras se mantuvieron un 47,4% por debajo de dicho año base.
En lo que va de 2026, la cantidad de homicidios muestra una reducción del 26,3% en comparación con el mismo período de 2025 y una caída acumulada del 63% respecto a 2023.
A su turno, el gobernador Pullaro respaldó la gestión de la fiscalía: "A diferencia de experiencias de otros países, aquí se bajaron los índices de violencia respetando las garantías constitucionales. Vamos a defender el liderazgo y la conducción de María Cecilia Vranicich y la labor del MPA".
Por su parte, la ministra Alejandra Monteoliva enfatizó la necesidad de eliminar fronteras administrativas frente al delito complejo, al señalar que el crimen organizado "no reconoce límites jurisdiccionales".
En esa línea, Miquelarena instó a modernizar las investigaciones frente al uso de nuevas tecnologías por parte de las redes delictivas, mientras que Canteros abogó por la búsqueda de consensos para consolidar políticas públicas duraderas.