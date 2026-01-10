Rosario: mataron a tiros a una mujer en la zona oeste

Una mujer de 47 años fue asesinada en horas de la tarde de este sábado 10 de enero en la zona oeste de Rosario. Por el crimen, un rato más tarde fue detenido un joven de 19 años cuando intentaba ocultar una moto en el garaje de una vivienda.
El ataque ocurrió en la tarde de este sábado 10 de enero en inmediaciones de 27 de febrero y avenida Circunvalación. Por el crimen fue detenido un joven de 19 años.
El hecho ocurrió alrededor de las 16 en inmediaciones de bulevar 27 de febrero y calle Brasil, a pocos metros de avenida Circunvalación, en un extremo de barrio Francetti. A esa hora, personal policial que iba patrullando fue abordado por varias personas que dijeron que se escucharon detonaciones de arma de fuego y que había una mujer baleada en la vía pública, en la calle que está junto al paredón del cementerio La Piedad.
Los uniformados fueron hasta el lugar y encontraron a una mujer, con al menos 3 impactos de arma de fuego, sin vida. Fue identificada como Andrea Verónica Z.
En base a distintos testimonios, los uniformados comenzaron a buscar a una persona que se desplazaba en una moto de gran cilindrada, de origen chino. Poco más de una hora después, se realizó un operativo tipo cerrojo en un precario asentamiento de viviendas ubicado en cercanías de Juan XXIII (ex calle Biedma) y pasaje 1847, unas 15 cuadras al oeste del lugar del ataque a tiros, donde fue detenido un joven de 19 años mientras intentaba ocultar una moto en el patio de una vivienda.
Voceros policiales mencionaron que el joven –identificado como Jeremías Uriel C.– intentó darse a la fuga al ver a los policías y que en la vivienda fue secuestrada una moto marca Benelli, modelo TRK 502, de color negra y un arma de fuego calibre 9 milímetros.