Un trágico accidente de tránsito ocurrido este domingo por la mañana dejó un saldo de cuatro personas fallecidas en la Ruta Nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín.
Accidente en Ruta 34: cuatro muertos en choque frontal en Cañada Rosquín
Una familia sufrió un choque frontal en la Ruta 34 y murieron cuatro personas, incluidos dos niños. Hay un menor internado fuera de peligro.
El siniestro se produjo cerca de las 10:10, en el kilómetro 134, cuando por causas que aún se investigan se registró un choque frontal entre una camioneta y un camión. Ambos vehículos terminaron sobre la zona de préstamo al costado de la calzada.
Según la información preliminar, las víctimas fatales son dos adultos y dos menores de 1 y 6 años. Además, otro niño de 7 años que viajaba en el vehículo fue trasladado y se encuentra fuera de peligro.
El hecho generó una profunda conmoción en toda la región, no solo por la violencia del impacto, sino también por las circunstancias en las que ocurrió.
Una familia rumbo a un torneo y un final trágico
De acuerdo a los primeros datos, las víctimas serían integrantes de una familia oriunda de Carlos Pellegrini que se dirigía hacia San Martín de las Escobas para participar de “Cachorritos”, un torneo de fútbol infantil.
El viaje, que tenía como destino una jornada deportiva, terminó en tragedia en plena ruta. La violencia del impacto fue tal que provocó la muerte inmediata de cuatro de los ocupantes de la camioneta.
El menor sobreviviente fue derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde permanece internado fuera de peligro, según los primeros reportes.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y servicios de emergencia de la región, incluyendo ambulancias de Cañada Rosquín y de CVSA Móvil N°4 de la estación San Vicente.
Conmoción y suspensión del fútbol regional
El impacto del hecho se extendió rápidamente a las comunidades vinculadas al fútbol formativo. La Liga Departamental de Fútbol San Martín decidió suspender toda la actividad prevista para este domingo.
La medida alcanza a la totalidad de la Fecha 6 del torneo de primera división y fue comunicada oficialmente a través de un mensaje de solidaridad con la familia afectada.
“Ante los hechos de público conocimiento relacionados a un accidente automovilístico que atraviesa una familia perteneciente a clubes afiliados a nuestra liga, y entendiendo el difícil momento, hemos tomado la determinación de suspender la totalidad de la fecha”, expresaron.
El comunicado también destacó el acompañamiento a los familiares, clubes y a toda la comunidad en medio del dolor.
Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para establecer la mecánica del siniestro y confirmar oficialmente la identidad de las víctimas.
La Ruta Nacional 34 volvió a ser escenario de una tragedia que deja una marca profunda en la región y reabre el debate sobre la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia.