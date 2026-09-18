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Corrientes: tres personas murieron en un choque frontal sobre la Ruta 12

El siniestro ocurrió entre Villa Olivari e Ituzaingó y tuvo como protagonistas a un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze. Las causas que desencadenaron la colisión todavía son materia de investigación.

Dos vehículos Chevrolet quedaron involucrados en el siniestro vial ocurrido en Corrientes.Dos vehículos Chevrolet quedaron involucrados en el siniestro vial ocurrido en Corrientes.
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Tres personas murieron este jueves por la tarde tras un choque frontal entre dos vehículos ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1225, entre las localidades correntinas de Villa Olivari e Ituzaingó.

El accidente ocurrió pasadas las 13 y tuvo como protagonistas a un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron la colisión.

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Quiénes eran las víctimas del choque

En el Chevrolet Meriva viajaba Rafael Domínguez, de 78 años, oriundo de Berón de Astrada, Corrientes.

En tanto, el Chevrolet Cruze era conducido por Diego Almada, de 46 años, quien viajaba acompañado por Milagros Agustina Marioni, de 26. Ambos eran oriundos de Entre Ríos: Almada tenía domicilio en Cerrito y Marioni, en Hernandarias.

Los tres ocupantes de los vehículos murieron como consecuencia del fuerte impacto.

Las pericias buscan determinar cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos.Las pericias buscan determinar cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos.

Cómo fue el accidente en la Ruta 12

Luego de recibir el alerta, efectivos de la Comisaría de Distrito Villa Olivari se trasladaron hasta el lugar para realizar las primeras actuaciones y los peritajes correspondientes.

También trabajaron en el operativo agentes de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari.

Investigan las causas del choque

Hasta el momento, no se informó qué provocó que los dos vehículos chocaran de frente. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente permanecen bajo investigación.

Los peritajes serán determinantes para reconstruir la mecánica del choque y establecer cómo se produjo la colisión que terminó con la vida de las tres personas.

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