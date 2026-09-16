Una persecución que comenzó tras el robo de una motocicleta terminó durante la noche con un accidente de tránsito y un hombre de 32 años aprehendido en la zona de Espora y Obispo Boneo.
Un hombre fue detenido tras fugar y chocar con una moto robada
El procedimiento se inició a partir de la denuncia por la sustracción de una Honda Tornado. Durante la persecución, el hombre que iba a bordo del rodado terminó accidentándose en Azopardo y Obispo Boneo, donde fue aprehendido por efectivos de la Brigada Motorizada.
La intervención se inició a partir de un aviso al sistema de emergencias por la sustracción de una moto Honda Tornado XR 250. A partir de esa denuncia se puso en marcha un operativo en el que intervino personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I.
En medio del procedimiento se produjo una persecución. Según consta en las actuaciones, el sospechoso habría escapado a bordo del rodado denunciado como sustraído hasta que, por causas que son materia de investigación, terminó protagonizando un accidente.
El impacto se produjo en la intersección de Azopardo y Obispo Boneo, donde finalmente los agentes lograron detener al hombre.
El rodado quedó secuestrado y fue trasladado para las pericias correspondientes. Se trata de una Honda Tornado XR 250, cuyo dominio visible es 264GRU.
El detenido debió ser asistido
Como consecuencia del choque, el hombre fue asistido en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladado al Hospital Iturraspe para recibir atención médica.
Según se supo al individuo se le diagnosticó hemotorax, neumotorax, fractura servical, fractura costales, contusion pulmunar y fractura de homóplato, entre otras lesiones.
El procedimiento se desarrolló en un contexto de hostilidad, según consignaron las actuaciones policiales, motivo por el cual los agentes dispusieron el levantamiento de los elementos y su traslado a la dependencia correspondiente.
La investigación sumó además la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI). Cerca de las 23.40, personal de esa fuerza se presentó en el lugar para realizar las actuaciones de rigor.
En paralelo, desde el Ministerio Público de la Acusación se impartieron directivas vinculadas con el accidente. Entre otras medidas, se solicitó la presencia de peritos para examinar la escena y la realización de pruebas de alcoholemia y alcoholuria a los conductores involucrados.
Investigación en curso
Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación y la investigación quedó bajo la órbita del fiscal interviniente.
Ahora resta determinar con precisión cómo se produjo la colisión y establecer las circunstancias que rodearon tanto la sustracción de la motocicleta como la posterior persecución.
El caso reúne así tres episodios que quedaron encadenados en una misma secuencia: la denuncia por el robo de una moto, la persecución que siguió al procedimiento policial y el accidente que terminó con el presunto conductor del rodado detenido y trasladado para su atención médica.