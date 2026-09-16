Santa Fe

Un hombre fue detenido tras fugar y chocar con una moto robada

El procedimiento se inició a partir de la denuncia por la sustracción de una Honda Tornado. Durante la persecución, el hombre que iba a bordo del rodado terminó accidentándose en Azopardo y Obispo Boneo, donde fue aprehendido por efectivos de la Brigada Motorizada.