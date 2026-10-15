Siniestro vial

Ruta 12: murió un camionero tras un choque y el incendio de dos camiones

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 99, cerca de Isla Talavera. El fuego afectó a los dos vehículos y obligó a interrumpir la circulación entre Zárate e Ibicuy durante varias horas. En otro choque registrado a pocos kilómetros, los conductores sufrieron heridas leves.