Un camionero murió durante la noche del miércoles luego de un choque entre dos transportes de carga sobre la Ruta Nacional 12, en el complejo Zárate-Brazo Largo.
Ruta 12: murió un camionero tras un choque y el incendio de dos camiones
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 99, cerca de Isla Talavera. El fuego afectó a los dos vehículos y obligó a interrumpir la circulación entre Zárate e Ibicuy durante varias horas. En otro choque registrado a pocos kilómetros, los conductores sufrieron heridas leves.
Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron y se desplegó un operativo de emergencia que incluyó a bomberos, ambulancias, personal de Gendarmería Nacional y equipos de asistencia vial. El siniestro ocurrió cerca de Isla Talavera, en el tramo que conecta la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos.
El accidente se produjo a la altura del kilómetro 99 y provocó la interrupción total del tránsito en el sector. La circulación permaneció restringida mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas y atender a las personas involucradas.
La víctima era el conductor de uno de los camiones. Hasta el momento, no se difundieron sus datos personales ni se informó oficialmente qué tipo de carga trasladaban los vehículos. Las circunstancias que desencadenaron la colisión son materia de investigación.
Cómo fue el choque que provocó el incendio en la Ruta 12
De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, el impacto ocurrió durante la noche del miércoles y afectó a dos camiones que circulaban por la Ruta Nacional 12. Después de la colisión, los transportes se prendieron fuego, lo que requirió la intervención de los bomberos de la zona.
Mauricio Vega, jefe de los Bomberos Voluntarios de Zárate, confirmó el fallecimiento de uno de los conductores como consecuencia del siniestro. Los equipos de emergencia se trasladaron al lugar para combatir el incendio, asistir a los involucrados y colaborar en el ordenamiento del tránsito.
El operativo también contó con ambulancias, efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la concesionaria Autovía del Mercosur. La magnitud del incendio y las tareas necesarias para trabajar sobre la calzada hicieron que la circulación quedara interrumpida en ambos sentidos.
Por el momento, no se dieron a conocer detalles que permitan establecer cómo se produjo el choque. Tampoco se precisó si existieron otros factores que contribuyeron al accidente. La investigación deberá determinar las circunstancias del hecho.
La falta de información oficial sobre la identidad del camionero y las cargas transportadas impide, por ahora, agregar precisiones sobre esos aspectos. Las actuaciones correspondientes buscarán esclarecer la mecánica de la colisión.
Otro choque entre camiones complicó el tránsito entre Zárate e Ibicuy
El accidente fatal no fue el único incidente registrado esa noche en el corredor vial. A la altura del kilómetro 103 de la Ruta Nacional 12, aproximadamente cuatro kilómetros antes del lugar donde se produjo el choque mortal, ocurrió otra colisión entre camiones.
En ese segundo siniestro, los conductores involucrados sufrieron lesiones leves, según la información difundida por los servicios de emergencia. Ambos episodios generaron complicaciones para circular por el complejo Zárate-Brazo Largo y obligaron a interrumpir el tránsito en el tramo comprendido entre Zárate, en Buenos Aires, e Ibicuy, en Entre Ríos.
La interrupción afectó a uno de los corredores utilizados para la conexión vial entre ambas provincias, por el que circulan vehículos particulares y transporte de cargas. Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y seguridad, los equipos trabajaron para despejar los sectores comprometidos.
La circulación comenzó a normalizarse durante la madrugada de este jueves, minutos antes de las 6, luego de varias horas de interrupción. La reapertura permitió retomar el paso por el tramo afectado, tras el operativo desplegado por los dos accidentes.
Los dos siniestros quedaron bajo investigación para establecer cómo ocurrieron. Hasta que se conozcan mayores precisiones, los datos confirmados son el fallecimiento de uno de los camioneros en el choque del kilómetro 99, el incendio de los dos transportes y las lesiones leves sufridas por los conductores involucrados en el accidente registrado a la altura del kilómetro 103.