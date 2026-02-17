Seguridad vial

Salta: atropelló a un ciclista, huyó y murió en un choque frontal

Un joven de 24 años atropelló y mató a un ciclista en la Ruta 68, en Salta, y no se detuvo. Ocho kilómetros más adelante chocó de frente y murió. La conductora del otro auto resultó herida.