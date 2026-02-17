#HOY:

Salta: atropelló a un ciclista, huyó y murió en un choque frontal

Un joven de 24 años atropelló y mató a un ciclista en la Ruta 68, en Salta, y no se detuvo. Ocho kilómetros más adelante chocó de frente y murió. La conductora del otro auto resultó herida.

Un episodio vial de extrema gravedad sacudió a Salta este lunes: un joven de 24 años atropelló y mató a un ciclista en la Ruta Nacional 68 y, tras continuar la marcha sin detenerse, murió minutos después en un choque frontal.

El hecho ocurrió cerca de las 6, a la altura del kilómetro 160, en jurisdicción de La Merced. Según se informó, el conductor embistió a un ciclista de alrededor de 30 años que circulaba en el mismo sentido y la víctima falleció en el acto.

Tras el primer impacto, el automovilista no frenó para asistir al ciclista y siguió su recorrido. Ocho kilómetros más adelante, en la denominada “Curva de Sumalao”, se produjo el segundo siniestro: un choque frontal contra otro vehículo.

Como consecuencia del golpe, el joven murió en el lugar. En tanto, la conductora del segundo auto —una mujer de unos 40 años— sufrió una fractura en la pierna izquierda y fue trasladada a un hospital.

En un primer momento, ambos hechos se investigaron por separado, pero las pericias y testimonios permitieron establecer que se trataba del mismo conductor. En la zona trabajaron Policía, Criminalística, Bomberos y personal de Seguridad Vial, con cortes parciales durante varias horas.

Autoridades señalaron que se presume alta velocidad por el estado de los vehículos y que, por relatos de testigos, el conductor habría manejado en zigzag y bajo posible efecto del alcohol. Los análisis de sangre definirán ese punto.

