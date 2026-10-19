La fiscal María Celeste García Pisacic investiga la muerte violenta de una mujer en Salta. El principal sospechoso es su hijo, de 21 años, quien fue detenido mientras avanzan las medidas para esclarecer el caso.
Presunto matricidio en Salta: hallaron muerta a una mujer de 38 años y detuvieron a su hijo de 21
La fiscalía investiga el hecho ocurrido en una vivienda de Joaquín V. González y ordenó una autopsia para establecer las causas del fallecimiento.
El hecho se conoció durante la madrugada de este lunes en una casa del barrio Facundo Quiroga, en la localidad salteña de Joaquín V. González. Allí encontraron muerta a una mujer de 38 años.
Tras el hallazgo, intervino la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación local. En su primer reporte, la funcionaria indicó que se trataba de una muerte violenta.
Detuvieron al hijo de la víctima
En el marco de la investigación, las autoridades detuvieron a un joven de 21 años, hijo de la mujer, señalado como el principal sospechoso del crimen.
La detención fue informada por el Ministerio Público Fiscal de Salta. Por el momento, el joven se encuentra bajo investigación y su responsabilidad en el hecho deberá determinarse en el marco de la causa.
Ordenaron una autopsia
Mientras personal de Criminalística realizaba las pericias correspondientes en la vivienda, la fiscal dispuso la realización de una autopsia para establecer fehacientemente la causa del fallecimiento.
Además, García Pisacic señaló que se llevan adelante las medidas necesarias para reconstruir lo ocurrido y avanzar en el esclarecimiento del caso.