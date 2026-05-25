En la madrugada del lunes, personal policial de la Comisaría Distrito 14ta (6ta. Zona de Inspección) procedió a la aprehensión de un hombre de 44 años, identificado como E. S. C., alias "Completito", sobre quien pesaban sospechas por un hecho reciente de tentativa de ilícito en la ciudad costera.
San José del Rincón: cayó "Completito"; el delincuente que intentó robar en una oficina pública
Esta madrugada personal policial de la Comisaría Distrito 14ta (6ta. Zona de Inspección) procedió a la aprehensión de un hombre de 44 años, identificado como E. S. C., alias "Completito", sobre quien pesan sospechas por un hecho reciente de tentativa de ilícito en la ciudad costera.
La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado jueves 21 de mayo por la responsable del área de Desarrollo Social de la Provincia. En esa oportunidad, el involucrado fue sindicado como el autor de un intento de ingreso forzado al establecimiento público ubicado en calle Juan de Garay al 3180, donde forcejeó los ingresos sin lograr su cometido, dándose a la fuga.
Tras el relevamiento de testigos y el rápido trabajo en conjunto entre la Jefatura policial y el Centro de Monitoreo y Seguridad de la Municipalidad de San José del Rincón, el sospechoso quedó plenamente identificado.
Arresto y resistencia
Finalmente, a la 01:30 horas de este lunes, efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona de calles Independencia y Saavedra individualizaron al sujeto. Al intentar realizar el chequeo correspondiente, el individuo opuso tenaz resistencia e intentó agredir físicamente al personal actuante, siendo inmediatamente reducido y trasladado a la dependencia policial.
Se entabló comunicación con el fiscal en turno, quien dispuso que el masculino sea identificado por la causa de *"Atentado y Resistencia a la Autoridad"*, quedando alojado en la Seccional 14ta a disposición de la Justicia.
Compromiso con la comunidad
Este trabajo conjunto y coordinado entre las fuerzas policiales y los recursos locales de seguridad pública responde a una línea de acción clara y permanente, orientada a desalentar el delito en todas sus formas.
Con estas intervenciones multiagenciales, se busca consolidar la presencia del Estado en el territorio y recuperar de manera efectiva la confianza de la sociedad, garantizando el orden y la tranquilidad para los vecinos de la región.