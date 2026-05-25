Tras las rejas

San José del Rincón: cayó "Completito"; el delincuente que intentó robar en una oficina pública

Esta madrugada personal policial de la Comisaría Distrito 14ta (6ta. Zona de Inspección) procedió a la aprehensión de un hombre de 44 años, identificado como E. S. C., alias "Completito", sobre quien pesan sospechas por un hecho reciente de tentativa de ilícito en la ciudad costera.