Un millonario robo ocurrido durante la madrugada del lunes sacudió a comerciantes y vecinos del norte de la ciudad. Delincuentes ingresaron al predio de “Outlet del Mueble”, ubicado sobre avenida Peñaloza al 9700, y escaparon con una importante suma de dinero que, de manera preliminar, fue estimada en varios millones de pesos.
Millonario golpe a empresa de venta de muebles en la zona norte de Santa Fe
Delincuentes ingresaron durante la madrugada al predio de “Outlet del Mueble” (Peñaloza 9700) y escaparon con una suma estimada en varios millones de pesos. La investigación se centra ahora en el análisis de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en el lugar.
El hecho comenzó a investigarse cerca de las 7 de la mañana, cuando personal policial del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar tras conocerse la denuncia por el faltante de dinero dentro del galpón comercial.
En el sector de oficina
Según las primeras informaciones recabadas en la escena, los malvivientes lograron ingresar al inmueble y acceder al sector donde se encontraba guardada la recaudación.
La magnitud del golpe quedó evidenciada cuando responsables del comercio advirtieron que el monto sustraído rondaría millones de pesos, aunque la cifra definitiva todavía se encontraba en proceso de verificación en la mañana de este lunes.
Uno de los puntos centrales de la investigación pasa ahora por el sistema de videovigilancia del local.
Fuentes consultadas por El Litoral indicaron que el predio posee cámaras de seguridad tanto en el exterior como en el interior del galpón, incluyendo dos dispositivos instalados precisamente en el sector donde se encontraba el dinero sustraído.
Peritajes en el lugar
Por disposición judicial se dio inmediata intervención al 0800 del Ministerio Público de la Acusación y se solicitó la presencia de personal especializado en pericias criminalísticas para realizar el relevamiento de rastros y huellas.
Mientras se desarrollaban las tareas periciales, la escena fue preservada estrictamente y no se permitió el ingreso de empleados ni responsables del comercio al interior del inmueble, una medida habitual en este tipo de investigaciones para evitar la contaminación de posibles evidencias.
Los investigadores procuran determinar ahora de qué manera actuaron los delincuentes, cuánto tiempo permanecieron dentro del lugar y si contaban con información previa acerca de la ubicación exacta del dinero.