"Escruche"

Millonario golpe a empresa de venta de muebles en la zona norte de Santa Fe

Delincuentes ingresaron durante la madrugada al predio de “Outlet del Mueble” (Peñaloza 9700) y escaparon con una suma estimada en varios millones de pesos. La investigación se centra ahora en el análisis de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en el lugar.