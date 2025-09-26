Video: cayó con su auto desde un barranco de 100 metros de altura y sobrevivió

Un vecino de San Martín de los Andes, Neuquén, sufrió un grave accidente en las últimas horas y se salvó de milagro. Tras salirse de una curva con su auto, cayó más de 100 metros por un barranco y fue rescatado.
El conductor es un vecino de la localidad neuquina, que ahora permanece hospitalizado. Los Bomberos fueron clave en el salvataje.
Según informaron desde Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, el accidente tuvo lugar este jueves por la madrugada, pasada la 1. Su protagonista fue un hombre que iba al volante de su Volkswagen Golf en dirección al barrio Covisal y, por motivos que se investigan, habría perdido el control en la última curva antes de ingresar al barrio.
Producto de la mala maniobra, el conductor desbarrancó y cayó aproximadamente 120 metros, quedando en medio de la vegetación.
Afortunadamente, otro automovilista presenció el hecho y rápidamente alertó al Cuartel 2, del barrio El Arenal, quienes salieron de inmediato al rescate del conductor accidentado.
Tras un intenso trabajo de rescate, los bomberos lograron asistir al único ocupante del vehículo, que permanecía consciente y con heridas de distinta consideración. Posteriormente, fue atendido por personal del SIEN y trasladado para su evaluación médica al hospital local. Por el momento, se supo que permanece en observación.
Finalizado el rescate, se procedió a estabilizar y retirar el auto, que había quedado en una posición compleja y muy próximo al camino, lo cual era muy peligroso para la gente y demás vehículos que circulan por el camino. El rodado sufrió importantes daños a su carrocería y quedó inutilizable.
En el operativo participaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Policía de Tránsito y del SIEN.
