Se investiga un hecho grave de violencia en una escuela de San Cristóbal

La ciudad de San Cristóbal, cabecera del departamento homónimo en el centro-norte de la provincia de Santa Fe, se vio sacudida por un grave hecho ocurrido en una institución educativa.
El episodio ocurrió dentro de un establecimiento educativo y generó un fuerte impacto en la comunidad, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.
La ciudad de San Cristóbal, cabecera del departamento homónimo en el centro-norte de la provincia de Santa Fe, se vio sacudida por un grave hecho ocurrido en una institución educativa.
Un episodio de extrema violencia se registró en la escuela normal Mariano Moreno, donde un estudiante ingresó armado y asesinó a otro alumno dentro del edificio. El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes y generó un fuerte impacto en toda la comunidad.
De acuerdo a la información preliminar, el agresor sería un alumno de primer año que efectuó disparos en el interior del establecimiento. Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente.
Tras lo ocurrido, varios estudiantes fueron trasladados al hospital local para su atención, mientras que padres y familiares comenzaron a llegar al lugar en medio de escenas de preocupación. Personal de emergencia y autoridades intervienen para asistir a los alumnos y avanzar en la investigación.
El caso se encuentra en desarrollo y se esperan nuevas precisiones en las próximas horas sobre las circunstancias del hecho.