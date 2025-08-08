Una decena de allanamientos en San Justo por gresca descomunal entre vecinos

Días atrás, una descomunal gresca se desató en las calles de barrio Reyes de San Justo. Todo comenzó en horas de la noche del domingo 3 de agosto y se extendió hasta el día siguiente. Numerosos vecinos se enfrentaron con gomeras, palos, cascotes, armas neumáticas y posiblemente también de fuego. Luego de distintas tareas de inteligencia, este viernes se realizó un megaoperativo en la zona.
El caso está en manos del fiscal Carlos Zoppegni e incluye delitos como abuso de armas e infracción a la ley de drogas, entre otros.
Todas las irrupciones se realizaron en San Justo, algunas de ellas en zona rural. Foto: El Litoral
El operativo
Los detectives analizaron distintos elementos y aconsejaron una decena de allanamientos en la ciudad de San Justo, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre. Zoppegni elevó el pedido y el juez Sergio Carraron emitió la orden.
Las irrupciones se realizaron en domicilios de calles Esteban Colombo al 1300 y al 1400, 24 al 2700, Independencia S/N, Calle Pública S/N, Antonio Belotti al 2600, Esteban Colombo - entre Enrique Rodríguez y Pedro Millán- y Silvestre al 1400.
Como resultado del operativo, se secuestraron armas impropias (objetos que no están diseñados originalmente para causar daño, pero que pueden ser utilizados para ese fin) y otros elementos utilizados para la agresión: gomeras, cartuchos, armas de aire comprimido, cuchillas, machetes y objetos contundentes de fabricación casera.
Parte de los elementos secuestrados durante los allanamientos. Foto: El Litoral
Marihuana
Además, en uno de los domicilios ubicado en zona rural, se descubrió una plantación de 52 plantas de marihuana, lo que motivó la imputación de una mujer de 60 años, quien fue notificada por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
En el dispositivo participaron más de 120 efectivos policiales y 25 móviles, con colaboración de personal de la Unidad Regional XVI (comisarías y Agrupación Cuerpos), PDI San Justo, Garay, San Javier y Grupo de Operaciones Tácticas de diferentes unidades regionales.
