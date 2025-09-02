#HOY:

Noche infernal en Santa Fe

Persecución "de película": un patrullero volcado, policías heridos y delincuentes capturados

Los delincuentes escaparon de un control, pero quedaron atrapados con su camioneta en una obra y fueron detenidos a metros del lugar.

 4:03
Por: 

El lunes por la noche la ciudad de Santa Fe vivió una escena de película que tuvo como protagonistas a delincuentes, patrulleros y un desenlace tan inesperado como insólito.

Todo se disparó cuando un vehículo evadió un control en la zona de J.J. Paso. Desde allí comenzó una frenética carrera contra el reloj: móviles policiales encendieron sirenas y partieron tras los fugitivos, que zigzagueaban entre autos en su intento por perderlos.

La persecución ganó velocidad en la avenida Alem, donde los conductores que circulaban a esa hora no podían creer lo que veían. Pero en plena esquina con San Luis, la tensión se transformó en drama: uno de los patrulleros perdió el dominio y terminó volcado sobre la calzada.

En cuestión de minutos llegaron ambulancias y bomberos, asistiendo a dos efectivos que, por fortuna, sufrieron heridas leves.

Mientras tanto, la fuga continuaba hacia el oeste. Pero la adrenalina de los delincuentes duró poco. Al llegar a Vélez Sarsfield al 4600, el azar jugó su carta final: la camioneta Ford Ecosport en la que escapaban quedó literalmente encajada en una obra de pavimentación, hundida en una superficie de hormigón fresco.

Desesperados, los ocupantes bajaron y corrieron algunos metros, pero no tuvieron destino. Varias unidades ya habían cercado la zona y los redujeron a escasos 200 metros del lugar. Quedaron esposados y trasladados a sede policial, a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Ahora se investiga si el vehículo tenía pedido de captura y si sus ocupantes estuvieron vinculados a otros hechos delictivos recientes.

