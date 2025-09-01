Día de la Criminalística: "los indicios son testigos mudos que no mienten"

Cada 1° de septiembre se celebra en la Argentina el Día de la Criminalística, en honor a Juan Vucetich, el croata nacionalizado argentino que revolucionó la investigación policial con el desarrollo del sistema dactiloscópico.
La frase de Edmond Locard inspira a los equipos de investigadores que trabajan en Santa Fe bajo la órbita de la PDI.
La fecha es un reconocimiento a la labor de quienes trabajan en silencio, buscando en cada detalle las huellas de la verdad. Como señalaba el francés Edmond Locard, pionero de la ciencia forense y fundador del primer laboratorio criminalístico del mundo: "los indicios son testigos mudos que no mienten, sólo hay que hacerlos hablar".
En nuestra provincia, la Dirección de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) cumple un rol central en el esclarecimiento de delitos. Su titular, el licenciado en Seguridad y Director de Policía, Luis Hernández, dialogó con El Litoral y explicó cómo se organiza el área.
"La dirección está dividida en cinco regiones: Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. Cada una cuenta con divisiones científico-forenses y de documentología, con personal propio, que trabaja en coordinación con las fiscalías locales y las unidades regionales de policía", indicó.
El funcionario detalló que los equipos actúan en todo tipo de hechos: desde hurtos y ataques con armas hasta homicidios, abusos sexuales o trata de personas. "Además —agregó— contamos con gabinetes interdisciplinarios formados por médicos, psicólogos y asistentes sociales, que refuerzan las investigaciones".
Hernández subrayó la importancia de la formación continua de los equipos. "El capital humano es fundamental y debe capacitarse permanentemente. Tenemos el acompañamiento del Ministerio de Seguridad, que nos permitió avanzar con protocolos unificadores para trabajar bajo los mismos criterios en toda la provincia", remarcó.
Entre esas mejoras mencionó la implementación de un protocolo de actuación en Documentología y otro en Balística, que próximamente entrará en vigencia. "Esto nos permitirá trabajar en sintonía con otras provincias y organismos nacionales, con estándares claros y comunes", explicó.
El jefe de la Dirección de Criminalística adelantó que en los próximos días la PDI recibirá móviles equipados para la labor forense, lo que reforzará la capacidad de respuesta en el territorio.
"Estamos convencidos de que este es el camino: trabajar en conjunto, con equipamiento adecuado y capacitación, para esclarecer los hechos con una verdad objetiva, que es la que otorga la criminalística", concluyó Hernández.
