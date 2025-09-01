Millonario robo en una empresa de acero inoxidable en Santa Fe

Un violento episodio de inseguridad quedó al descubierto en la mañana de este lunes en la ciudad de Santa Fe. Pasadas las 8, personal del 911 acudió a un llamado que denunciaba un robo consumado en la empresa Acerind de Inoxidable, ubicada en Alberti 2528.
Al arribar, los efectivos se encontraron con un escenario de gran desorden en dos oficinas de la firma y con la confirmación de la faltante de una suma millonaria en efectivo.
Los investigadores entrevistaron al propietario y comenzaron con la recolección de evidencias para intentar reconstruir cómo fue el ingreso de los ladrones y si hubo participación de más de una persona.
Por el momento, los autores del robo no fueron identificados y la causa quedó caratulada como Robo. La Fiscalía interviniente dispuso que se amplíen las pericias y se analicen las cámaras de seguridad de la zona para intentar obtener pistas que lleven a los responsables.
El botín millonario y el modo en que fue perpetrado el hecho generan gran preocupación en el sector empresarial local, atento a la modalidad cada vez más violenta de algunos delitos.
