Balearon a un adolescente en barrio Santa Rosa de Lima

Un violento episodio ocurrió este jueves a plena luz del día en las calles de barrio Santa Rosa de Lima, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
El incidente ocurrió durante la siesta de este jueves, en la cuadra de Pasaje Donnet al 4500. El estado de salud de la víctima es delicado.
Todo se desencadenó durante la siesta, minutos después de las 14, en inmediaciones de la cuadra de Pasaje Donnet al 4500.
En primer lugar, vecinos se comunicaron con operadores de la Central de Emergencias 911 para avisar que se escuchaban detonaciones de arma de fuego.
Luego, el Destacamento policial del Hospital Cullen informó que había sido trasladado hasta allí un menor de edad herido de arma de fuego.
Si bien no trascendieron aún demasiados detalles, lo cierto es que la víctima, de 17 años, pasó inmediatamente a quirófano.
Pudo saberse también que las lesiones que presenta son de importancia y le hicieron perder una cantidad abundante de sangre. Su estado de salud es delicado.
Testigos del ataque aseguran que los responsables fueron dos sujetos que llegaron y se fueron en moto.
Aparentemente, al menos uno de los autores del hecho estaría identificado.
