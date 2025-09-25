Andaba a los tiros por el centro de Santa Fe y terminó detenido

Un joven de 21 años fue arrestado este miércoles, en horas de la siesta, cuando circulaba con su camioneta por la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe y portaba una pistola de aire comprimido.
El operativo fue realizado por personal policial del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de la Brigada Motorizada.
Los uniformados fueron alertados por la Central de Emergencias 911, luego de que un testigo llamó para avisar que este sujeto manejaba por calle 4 de Enero en dirección al norte, mientras efectuaba disparos al aire.
Tras un operativo cerrojo, el sospechoso fue interceptado en el cruce de calles Tucumán y San Martín.
Allí, en el interior del vehículo, los policías hallaron la pistola de aire comprimido.
Como consecuencia, el muchacho fue aprehendido y su camioneta secuestrada, luego de la requisa correspondiente.
Cabe señalar que no se encontraron vainas servidas en la vía pública ni testigos que confirmaran la realización de detonaciones y por ende el uso de algún tipo de arma de fuego.
Algunas versiones indican que el incidente que dio origen al pedido de ayuda pudo haber tenido vínculo con un altercado de tránsito, en el que uno de los involuctados exhibió al otro el arma como amenaza.
El detenido y su vehículo fueron trasladados a la la Comisaría 1a, donde se labraron las primeras actuaciones.
