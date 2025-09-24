Murió el hombre baleado durante una "entradera" en Sauce Viejo

Murió este miércoles por la tarde Francisco Villagoiz, un hombre de 70 años que había sido baleado días atrás en su quinta de la localidad de Sauce Viejo durante un violento asalto.
Francisco Villagoiz tenía 70 años y era padre de Gabriel, reconocido nadador de aguas abiertas. Agonizaba desde la madrugada del pasado sábado 13 de septiembre. El caso está en investigación.
Murió este miércoles por la tarde Francisco Villagoiz, un hombre de 70 años que había sido baleado días atrás en su quinta de la localidad de Sauce Viejo durante un violento asalto.
Este hombre, que era padre del reconocido nadador de aguas abiertas Gabriel, fue atacado en una propiedad ubicada cerca del cruce de calles Buenos Aires y Uruguay, durante la madrugada del sábado 13 de septiembre pasado.
En el momento de la “entradera”, Villagoiz se encontraba en compañía de un amigo. Tres delincuentes irrumpieron en el inmueble y poco después se desató un tiroteo en el interior.
El dueño de casa llevó la peor parte, porque un proyectil impactó en su nuca, provocándole severas lesiones.
El herido fue trasladado de urgencia en ambulancia hasta el Hospital José María Cullen, donde fue intervenido quirúrgicamente y luego quedó internado en gravísimo estado. El plomo había quedado incrustado dentro de su cuerpo.
Tras una larga agonía, las autoridades del centro público de salud comunicaron este miércoles que lamentablemente la víctima había dejado de existir cerca de las 17.
Los delincuentes lograron escapar pero no se habrían llevado nada.
El caso, que ahora se caratula como “homicidio”, está siendo investigado por el fiscal Gonzalo Iglesias. Las actuaciones son realizadas por personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).
Por el momento, no trascendieron detalles sobre avances en la causa.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.