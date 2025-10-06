Droga, tiros, un herido y una original “tumbera”

Un violento incidente se desencadenó durante los primeros minutos de este lunes en las calles de San Pantaleón, el barrio ubicado detrás del Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe.
Un joven resultó lastimado en la cabeza y la policía arrestó a un adolescente. Todo ocurrió en las calles de barrio San Pantaleón, en la madrugada de este lunes.
La alarma en la Central de Emergencias 911 se encendió apenas después de la medianoche, cuando personal policial del Hospital Cullen avisó que había ingresado a la guardia un joven de 26 años con una herida en la cabeza.
Las primeras versiones indicaban que había sido baleado cerca del cruce de calle Estrada y Pasaje Funes, en el extremo oeste de la capital provincial.
No obstante, los médicos que lo revisaron pudieron constatar poco después que en realidad sólo tenía una herida cortante superficial en la cabeza. El muchacho fue suturado y luego sometido a distintos estudios que descartaron fracturas y lesiones internas. Finalmente, fue dado de alta.
Aparentemente, el joven buscaba algún proveedor de estupefacientes cuando fue sorprendido por tres sujetos que se abalanzaron sobre él.
Trató de escapar, pero fue golpeado antes de lograr alejarse. En ese momento, se escucharon varios disparos y así se generó la confusión sobre el carácter de la herida que sufrió en la zona craneana.
Con información recabada, personal del Comando Radioeléctrico rastrilló la zona del hecho y en las inmediaciones se topó con un sospechoso, que al ver la patrulla comenzó a correr.
Antes de ser atrapado, este sujeto descartó un elemento que fue recuperado luego por los uniformados. Se trataba de una ingeniosa arma de fuego de fabricación casera, lo que habitualmente se denomina “tumbera”.
Un caño, una tuerca, una barra roscada y seguramente algún resorte habían sido utilizados para armar esta rudimentaria pero mortal arma, capaz de disparar balas calibre .22.
El aprehendido es adolescente y tiene 16 años, por lo que inmediatamente fue puesto a disposición de las autoridades de Asuntos Juveniles.
El Ministerio Público de la Acusación sigue actuaciones por portación de arma de fuego considerada “de guerra”.
