Denunciado por el Enargas

Obleas ajenas, tubos sin control y un taller clandestino: el negocio de GNC que terminó ante la Justicia

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe impuso tres años de prisión en suspenso al responsable de un establecimiento que operaba al margen de las regulaciones del Enargas. Los otros dos involucrados en la investigación resolvieron sus situaciones procesales mediante suspensiones de juicio a prueba.