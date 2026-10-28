La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe sumó un nuevo reconocimiento para su Laboratorio de Mediciones y Ensayos (LAMyEN): quedó habilitado a realizar ensayos de verificación de radares de velocidad y alcoholímetros, dos instrumentos utilizados en los controles viales. La autorización tiene alcance nacional y permitirá ampliar la oferta de estos servicios, que hasta ahora estaban concentrados en Buenos Aires.
La UTN Santa Fe fue habilitada para verificar radares de velocidad y alcoholímetros
El reconocimiento nacional al Laboratorio de Mediciones y Ensayos permitirá ampliar los controles a equipos utilizados en operativos viales. La acreditación también abre nuevas posibilidades de trabajo para la universidad y de formación para los estudiantes.
La medida quedó establecida en la Disposición 798/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada este martes en el Boletín Oficial. El reconocimiento se otorgó luego de que el laboratorio ampliara el alcance de su acreditación ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y cumpliera con los requisitos documentales exigidos por la normativa.
“Lo que se garantiza con este tipo de actividad es que, justamente, los cinemómetros midan adecuadamente las velocidades, que no generen lo que pueden ser multas erróneas o cualquier otro inconveniente asociado, y lo mismo los etilómetros, en donde, cuando se realizan ese tipo de controles, que los equipos midan adecuadamente”, explicó Javier Acosta, director del LAMyEN.
El nuevo reconocimiento se inscribe en un esquema de verificación que contempla tanto a los laboratorios de ensayo como a los organismos certificadores. La modificación de la reglamentación nacional abrió la posibilidad de que otras instituciones, además del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), realicen estos trabajos.
“Este reconocimiento federaliza lo que son los ensayos de este tipo de verificaciones, pues están concentradas en Buenos Aires”, señaló Acosta. Y agregó que, al tratarse de evaluaciones que se realizan anualmente, la incorporación de nuevos organismos permitirá que los equipos sean sometidos a los controles con mayor facilidad.
Según explicaron, los principales usuarios de estos servicios son comunas, municipalidades, organismos provinciales y entes viales. Cada cinemómetro instalado y cada etilómetro utilizado en los controles deben pasar por las verificaciones correspondientes para garantizar la confiabilidad de sus mediciones. “De otra manera, no son válidas las evaluaciones, porque no garantizan que ese equipo mida bien”, remarcó el director del laboratorio.
Una trayectoria de 25 años
El reconocimiento se suma a una historia de trabajo que comenzó en 1999. Marcos Banegas, de la Secretaría de Extensión de la UTN Santa Fe, recordó que el laboratorio se puso en marcha en el marco de las exigencias de certificación para productos eléctricos y que, con el paso de los años, incorporó nuevas áreas de ensayo y servicios. “La mayoría de ellos siempre en el marco regulado, y en este caso, bueno, tiene que ver con metrología legal”, explicó.
Para obtener la habilitación, el equipo trabajó desde el año pasado en la preparación técnica necesaria, que incluyó la adquisición de equipamiento y patrones de medición, su calibración y el desarrollo de procedimientos específicos. “Ahora logramos obtener el reconocimiento que ya nos permite empezar a trabajar en estas cuestiones específicas de metrología legal”, sostuvo Banegas.
La autorización permite prestar servicios en todo el país. Si bien la cercanía geográfica puede favorecer el trabajo con municipios y organismos de Santa Fe y la región, la elección del laboratorio dependerá de cada usuario, que podrá evaluar alternativas en función de los costos, los tiempos y la logística.
Oportunidad para los estudiantes
El alcance del LAMyEN no se limita a los servicios técnicos. Sus distintas áreas también funcionan como espacios de formación práctica para estudiantes de Ingeniería Eléctrica, que participan en actividades junto a docentes e investigadores.
Pablo Marelli, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, destacó que el trabajo de los laboratorios está orientado a responder a necesidades concretas del entorno y, al mismo tiempo, enriquecer la formación académica. “Todo lo que se hace en los laboratorios, en los centros de investigación, está pensado para y por los estudiantes”, afirmó.
En ese sentido, explicó que los alumnos se involucran en ensayos, mediciones y trabajos de campo, siempre acompañados por docentes. También toman contacto con los procedimientos y las normas que rigen las actividades de los laboratorios acreditados. “Aprenden a trabajar con una norma, a llevar adelante un procedimiento de ensayo, pero también aprenden a, una vez al año, pararse frente a un auditor externo, defender lo que están haciendo, contar lo que están haciendo”, describió Marelli.
El docente señaló que esa experiencia les permite sumar herramientas que van más allá de los contenidos de las materias y conocer de cerca el funcionamiento de una actividad profesional vinculada con las demandas de empresas y organismos públicos.
Universidad y demandas
El decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Tóffolo, destacó que el reconocimiento refleja el trabajo sostenido de la institución y la necesidad de mantener actualizados los recursos técnicos. “Es un ejemplo de lo que significa la universidad pública y cómo trabajamos nosotros en nuestro medio, inserto en nuestro medio y con la necesidad de nuestro medio”, expresó.
Tóffolo señaló que los laboratorios requieren mantenimiento permanente de sus equipos y una actualización acorde con el desarrollo tecnológico. “No solo mantenemos esto, el equipamiento, sino que nos mantenemos a lo que necesita el mercado y a la vanguardia de lo que es la tecnología para este tipo de implementación”, indicó.
Por su parte, Rudy Grether subrayó la trayectoria de la UTN en materia de evaluación de la conformidad y recordó que la Facultad Regional Santa Fe contó, hace 26 años, con el primer laboratorio universitario argentino acreditado por el OAA.
Además, destacó la creación de UTN CERT, el organismo de certificación de la Universidad Tecnológica Nacional, aprobado por ordenanza del Consejo Superior. En una primera etapa, trabajará en la certificación de personas y productos, así como en la validación y verificación de proyectos vinculados con gases de efecto invernadero.
“Todo eso, y todas las demandas de certificación que la industria permanentemente nos está solicitando”, señaló Rudi, al explicar el alcance de la iniciativa. En ese marco, mencionó las necesidades de certificación que surgen de actividades industriales y de sectores como la minería y el petróleo, además de los requerimientos para productos y trabajadores.