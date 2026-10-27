Madrugada violenta

Santa Fe: un joven de 21 años murió tras un ataque en la vía pública

Un joven de 21 años, identificado como Carlos Meza, murió este martes por la madrugada en el hospital Iturraspe, luego de ser encontrado herido en la zona de Caferata y Padre Genesio, en la ciudad de Santa Fe.