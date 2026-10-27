El hecho ocurrió alrededor de las 4.05. Según las primeras informaciones policiales, un vecino manifestó haber escuchado una discusión en la vía pública. Al llegar, el personal interviniente encontró al joven tendido en la calle, con una lesión en el cuello.
Madrugada violenta
Santa Fe: un joven de 21 años murió tras un ataque en la vía pública
Un joven de 21 años, identificado como Carlos Meza, murió este martes por la madrugada en el hospital Iturraspe, luego de ser encontrado herido en la zona de Caferata y Padre Genesio, en la ciudad de Santa Fe.
Un joven de 21 años murió tras ser herido en la zona de Caferata y Padre Genesio.
La víctima fue trasladada por una unidad sanitaria al hospital Iturraspe, donde recibió las primeras atenciones y posteriormente falleció. En el lugar trabajaban efectivos policiales y peritos, mientras se aguardaba la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).
La Fiscalía de Homicidios tomó intervención en el caso. Por el momento, no se informó sobre personas detenidas.
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