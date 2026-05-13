Un niño de 9 años permanece internado en estado delicado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, luego de sufrir una gravísima caída mientras viajaba colgado de la parte trasera de un camión recolector de residuos de la Municipalidad de Santo Tomé.
En Santo Tomé: un niño cayó de un camión recolector y sufrió grave fractura de cráneo
La víctima, de 9 años, presenta fractura occipital y permanece con asistencia mecánica respiratoria. El episodio ocurrió en Sarmiento y Mosconi durante la tarde del martes.
El dramático episodio ocurrió durante la tarde del martes, alrededor de las 17.30, en la intersección de Sarmiento y Mosconi, y es investigado judicialmente bajo la calificación provisoria de "Lesiones culposas graves".
Según consta en las actuaciones labradas por personal del Comando Radioeléctrico que intervino en el hecho, al arribar al lugar los agentes encontraron al menor tendido sobre la cinta asfáltica, inconsciente y siendo asistido por vecinos y transeúntes ocasionales.
Testigos relataron a los uniformados que el niño viajaba sujetado en la parte posterior de un camión recolector de basura que circulaba de oeste a este por avenida Sarmiento.
La caída y el golpe contra el asfalto
Siempre de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, junto a la víctima viajaba otro menor de edad, también colgado de la unidad recolectora.
Por causas que son materia de investigación, uno de los niños perdió la estabilidad y cayó violentamente sobre el pavimento, golpeando de lleno la cabeza contra el asfalto.
El segundo menor logró saltar del vehículo y luego escapó corriendo del lugar.
Ante la gravedad de la situación, los efectivos policiales solicitaron de inmediato la presencia de una unidad sanitaria del Sies 107, que trasladó de urgencia al niño al Hospital de Niños de Santa Fe.
Más tarde se logró identificar a la víctima como Uriel P., de 9 años, mientras que también se recabaron los datos de su madre, una joven de 23 años.
Internado en terapia intensiva
Desde el Hospital “Orlando Alassia” se informó que el paciente ingresó durante la tarde del martes con un severo traumatismo de cráneo.
Tras ser estabilizado por el equipo médico, el menor fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, donde quedó internado con asistencia mecánica respiratoria.
Los estudios realizados mediante tomografía permitieron constatar una fractura occipital.
Voceros del nosocomio indicaron que el niño atraviesa sus primeras 24 horas de internación y, pese a la gravedad del cuadro, permanece estable.
Mientras tanto, la investigación busca determinar las circunstancias exactas del hecho y eventuales responsabilidades vinculadas al traslado irregular de menores en la parte trasera del camión recolector.