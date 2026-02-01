#HOY:

Secuestraron 130 kilos de marihuana tras una persecución en lancha por el río Paraná

Personal de la Prefectura Naval Argentina incautó un cargamento de estupefacientes valuado en 492 millones de pesos. El procedimiento tuvo lugar en la localidad de Puerto Libertad.

Un importante cargamento de marihuana fue secuestrado por personal de la Prefectura Naval Argentina durante un operativo realizado la semana pasada en la localidad misionera de Puerto Libertad, en el marco de tareas de control y prevención del narcotráfico en la frontera fluvial con Paraguay.

El procedimiento se desarrolló a la altura del kilómetro 1.871 del río Paraná, cuando efectivos de la Autoridad Marítima Nacional detectaron una embarcación a motor que provenía de la costa paraguaya y cruzaba de manera transversal hacia territorio argentino por un paso no habilitado.

Misiones: Secuestraron 130 kilos de marihuana tras una persecución en lancha por el río ParanáLas autoridades valuaron el cargamento en 492 millones de pesos. Foto: Prensa PNA

En el interior de la lancha se observaban varios bultos, lo que motivó un inmediato despliegue operativo.

Al arribar al sector señalado, los uniformados constataron que varias personas habían descargado la mercadería en la ribera argentina y regresado rápidamente hacia Paraguay. Ante esta situación, se montó un operativo terrestre en la zona costera, durante el cual se advirtió la huida a gran velocidad de un vehículo que se alejaba del lugar.

492 millones de pesos

Tras un seguimiento controlado, el vehículo fue hallado abandonado a pocos kilómetros del punto inicial. En su interior, los efectivos encontraron seis paquetes que contenían envoltorios rectangulares. Luego de realizar los test orientativos, se confirmó que se trataba de 230 panes de marihuana, con un peso total de 133,8 kilogramos.

Misiones: Secuestraron 130 kilos de marihuana tras una persecución en lancha por el río ParanáPor el caso intervino la justicia federal misionera. Foto: Prensa PNA

Según se informó oficialmente, el valor estimado de la droga incautada supera los 492 millones de pesos. Además, se procedió al secuestro del vehículo utilizado para el traslado del estupefaciente.

Justicia federal

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo del doctor Marcelo José Bernachea, y del Juzgado Federal de la misma ciudad, conducido por el doctor Marcelo Alejandro Cardozo, con la intervención de la Secretaría de la doctora Margarita Leiva, quienes ordenaron la realización de las actuaciones judiciales correspondientes.

