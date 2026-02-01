Secuestraron 130 kilos de marihuana tras una persecución en lancha por el río Paraná

El procedimiento se desarrolló a la altura del kilómetro 1.871 del río Paraná, cuando efectivos de la Autoridad Marítima Nacional detectaron una embarcación a motor que provenía de la costa paraguaya y cruzaba de manera transversal hacia territorio argentino por un paso no habilitado.
Las autoridades valuaron el cargamento en 492 millones de pesos. Foto: Prensa PNA
En el interior de la lancha se observaban varios bultos, lo que motivó un inmediato despliegue operativo.
Al arribar al sector señalado, los uniformados constataron que varias personas habían descargado la mercadería en la ribera argentina y regresado rápidamente hacia Paraguay. Ante esta situación, se montó un operativo terrestre en la zona costera, durante el cual se advirtió la huida a gran velocidad de un vehículo que se alejaba del lugar.
492 millones de pesos
Tras un seguimiento controlado, el vehículo fue hallado abandonado a pocos kilómetros del punto inicial. En su interior, los efectivos encontraron seis paquetes que contenían envoltorios rectangulares. Luego de realizar los test orientativos, se confirmó que se trataba de 230 panes de marihuana, con un peso total de 133,8 kilogramos.
Por el caso intervino la justicia federal misionera. Foto: Prensa PNA
Según se informó oficialmente, el valor estimado de la droga incautada supera los 492 millones de pesos. Además, se procedió al secuestro del vehículo utilizado para el traslado del estupefaciente.
Justicia federal
La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo del doctor Marcelo José Bernachea, y del Juzgado Federal de la misma ciudad, conducido por el doctor Marcelo Alejandro Cardozo, con la intervención de la Secretaría de la doctora Margarita Leiva, quienes ordenaron la realización de las actuaciones judiciales correspondientes.