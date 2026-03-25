Seguirá preso hasta el viernes el joven que protagonizó una persecución policial en Santa Fe
La audiencia de medidas cautelares fue reprogramada, a la espera de una propuesta de la defensa. El imputado, de 27 años, permanece detenido tras una fuga que incluyó maniobras en contramano, daños a un patrullero y agresiones a policías.
Un patrullero quedó prácticamente destruido producto de una maniobra abrupta del acusado. Foto: El Litoral
La audiencia de tratamiento de la prisión preventiva para Lucas Damián Z., el joven de 27 años acusado de protagonizar una violenta fuga por el norte de la ciudad de Santa Fe, fue prorrogada para el viernes 27 de marzo. La decisión se tomó en la Sala 6 de Tribunales, donde estaba previsto debatir este miércoles la situación cautelar del imputado.
Según se informó, el aplazamiento obedece a la necesidad de que la defensa, a cargo del abogado Edmundo Saade, presente una propuesta concreta en relación a las medidas a adoptar.
La persecución se inició a la altura de la Basílica de Guadalupe. Foto: El Litoral
En tanto, la jueza Cecilia Labanca, que interviene en la causa, postergó la cautelar tras el consentimiento de las partes y del propio imputado, que este miércoles fue trasladado a sede judicial para entrevistarse con su abogado.
Daño, desobediencia y resistencia
Lucas Z. fue imputado el pasado 20 de marzo por el fiscal Omar De Pedro, ante el juez Sebastián Szeifert por los delitos de daño, desobediencia y resistencia a la autoridad, en el marco de un episodio ocurrido la noche del 16 de marzo que generó un importante despliegue policial.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, cerca de las 23.40 de aquel lunes, un móvil del Comando Radioeléctricointentó identificar al conductor de una camioneta Ford Ranger a la altura de Javier de la Rosa al 600, frente a la Basílica de Guadalupe. Pese a las señales lumínicas y sonoras, el joven hizo caso omiso a la orden de detención y se dio a la fuga a alta velocidad.
La persecución se extendió por varias cuadras, durante las cuales el conductor realizó maniobras riesgosas, incluso circulando en contramano. En ese trayecto, al intentar evadir a los agentes, encerró al patrullero y provocó daños en uno de sus laterales.
Corridas y trompadas
Minutos después, en inmediaciones de calle French al 2000, una maniobra abrupta derivó en que el móvil policial colisionara y sufriera la rotura del tren delantero, motor y carrocería en general.
Lejos de cesar, la huida continuó. La camioneta quedó momentáneamente cruzada sobre la calzada, pero cuando otros móviles intentaron interceptarlo, el conductor retomó la fuga hasta Dorrego al 7700, donde finalmente chocó contra un árbol caído a mitad de cuadra. Tras el impacto, descendió del vehículo y escapó a pie por unos 100 metros por calle Ayacucho.
La fuga se produjo el lunes 16 de marzo, minutos antes de la medianoche. Foto: El Litoral
Según la imputación, durante esa última fase el joven también arremetió a golpes contra el personal policial que intentaba reducirlo, lo que derivó en su aprehensión.
Fuentes judiciales indicaron que la defensa evalúa alternativas vinculadas a la situación personal del imputado, quien se encontraría bajo tratamiento por un problema de salud, aspecto que podría incidir en la propuesta a presentar en la próxima audiencia.
El caso, que tuvo amplia repercusión por la espectacularidad de la persecución en una zona densamente poblada, continuará su curso este viernes, cuando se defina si corresponde dictar la prisión preventiva o aplicar una medida cautelar alternativa.