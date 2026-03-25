Conducción temeraria

Seguirá preso hasta el viernes el joven que protagonizó una persecución policial en Santa Fe

La audiencia de medidas cautelares fue reprogramada, a la espera de una propuesta de la defensa. El imputado, de 27 años, permanece detenido tras una fuga que incluyó maniobras en contramano, daños a un patrullero y agresiones a policías.