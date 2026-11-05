Santa Fe

Seguirán presos dos acusados de tratar de matar a otro en un Fútbol 5 de la zona norte

La medida cautelar de máxima fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, tras el pedido formulado por la fiscal María Laura Urquiza. La imputación recae sobre dos sujetos de 22 y 38 años por un violento ataque a balazos perpetrado en septiembre.