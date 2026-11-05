La Justicia santafesina dictó este jueves la prisión preventiva para dos hombres investigados como coautores y partícipes de una tentativa de homicidio ocurrida en un complejo deportivo del norte de la ciudad de Santa Fe.
Seguirán presos dos acusados de tratar de matar a otro en un Fútbol 5 de la zona norte
La medida cautelar de máxima fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, tras el pedido formulado por la fiscal María Laura Urquiza. La imputación recae sobre dos sujetos de 22 y 38 años por un violento ataque a balazos perpetrado en septiembre.
La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, durante una audiencia celebrada en los Tribunales de la capital provincial, haciendo lugar al pedido formulado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza.
De esta manera, la magistrada rechazó los planteos de la defensa y dispuso que los acusados —identificados por sus iniciales como L.A.L. (22) y A.A.A. (38)— permanezcan privados de su libertad mientras avanza la investigación.
Según fundamentó la fiscal Urquiza durante la audiencia, "las preventivas eran necesarias para mitigar los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio".
Ataque coordinado
El hecho delictivo que se les atribuye ocurrió la noche del pasado miércoles 9 de septiembre, cerca de las 22. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, los imputados actuaron de forma premeditada para poner fin a la vida de un hombre con quien mantenían conflictos de vieja data.
Ambos sujetos se desplazaron a bordo de una motocicleta conducida por el hombre de 38 años (A.A.A.) hasta un predio deportivo ubicado sobre avenida Blas Parera al 7.600.
Una vez en el lugar, el joven de 22 años (L.A.L.) descendió del birrodado, ingresó al establecimiento y ejecutó múltiples disparos con un arma de fuego contra la víctima.
A pesar del ataque a quemarropa, la persona agredida logró sobrevivir tras sufrir heridas de consideración en distintas partes del cuerpo.
Posteriormente, el tirador escapó a la carrera e integró nuevamente el vehículo donde su complice lo aguardaba con el motor encendido para concretar la fuga a alta velocidad.
Calificación penal
En el marco de la causa, la fiscalía atribuyó a L.A.L. la autoría del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. En tanto, a A.A.A. le correspondió la imputación como partícipe necesario en el mismo hecho.
"Sin el aporte del imputado de 38 años, quien facilitó la llegada y la huida de su acompañante, el ilícito no se hubiera podido concretar", remarcó Urquiza para sostener la participación imprescindible del conductor en el plan criminal.
Ambos imputados permanecerán alojados en sede penitenciaria a la espera de las próximas etapas del proceso penal.