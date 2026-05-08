Una fuerte tormenta terminó en tragedia este jueves en una zona rural de Corrientes, donde un trabajador de campo murió tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba tareas junto a un grupo de ovejas en cercanías de la localidad de Sauce.
Murió un trabajador de campo al ser impactado por un rayo en Corrientes
La víctima realizaba tareas rurales junto a otras personas durante una tormenta en la zona de Sauce, mientras las intensas lluvias complicaban el acceso al establecimiento.
La víctima fue identificada preliminarmente por el apellido Galarza y trabajaba como capataz en la Estancia El Tigre, ubicada en un sector de difícil acceso debido al deterioro de los caminos rurales.
Descarga fatal
Según trascendió, el hombre desarrollaba tareas habituales junto a otros trabajadores cuando se produjo una intensa descarga eléctrica que impactó de lleno sobre él y le provocó la muerte en el acto.
El episodio ocurrió mientras una tormenta afectaba a distintos puntos del sur correntino, generando conmoción entre vecinos y trabajadores rurales de la zona.
Complicaciones para llegar al lugar
Tras el hecho, efectivos policiales y autoridades intentaron llegar hasta el establecimiento para iniciar las actuaciones correspondientes. Sin embargo, las fuertes lluvias y el mal estado de los caminos dificultaron seriamente el operativo.
De acuerdo con testimonios locales, algunos tramos permanecían anegados y prácticamente intransitables, por lo que la Policía debió intentar acceder utilizando un tractor.
La situación volvió a exponer los históricos reclamos de productores y habitantes rurales por la falta de mantenimiento de la infraestructura vial en la región.
Dolor y preocupación
La muerte de Galarza generó profundo pesar en el ámbito rural de Sauce, donde era reconocido por su trabajo y su vínculo con la actividad ganadera local.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer oficialmente las circunstancias del hecho, el caso volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes trabajan a la intemperie durante fenómenos climáticos extremos y las dificultades que persisten en amplias zonas rurales del interior del país.