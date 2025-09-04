Voraz incendio tras la explosión de tanques de combustible en Totoras

Una estruendosa explosión sacudió la tranquilidad de la mañana del jueves en Totoras, una localidad santafesina de menos de 10.000 habitantes.
Una fuerte detonación en una playa de camiones desató un incendio que alcanzó viviendas y obligó a evacuar a vecinos. La comunidad sigue en vilo mientras bomberos intentan controlar la situación.
El epicentro del caos fue una playa de camiones, donde un galpón privado se convirtió en el escenario de un infierno de fuego y humo.
La detonación, de proporciones impactantes, se originó en tanques que albergaban miles de litros de combustible.
Las llamas, descontroladas en un inicio, generaron columnas de humo que se alzaron al cielo y fueron visibles a varios kilómetros de distancia, alarmando a toda la comunidad.
La magnitud del incendio quedó reflejada en las primeras imágenes que se viralizaron: un paisaje de destrucción que movilizó a bomberos de distintas localidades de la zona.
Gracias a su incansable labor, el fuego comenzó a ser controlado, aunque las tareas de enfriamiento continúan sin pausa.
Lamentablemente, las llamas no se limitaron al predio y alcanzaron viviendas aledañas, lo que obligó a la rápida evacuación de sus residentes.
Si bien la situación es de extrema gravedad y la violencia del siniestro fue notable, hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni heridos de consideración.
Las autoridades locales y provinciales trabajan en conjunto para contener la emergencia y determinar las causas que provocaron la explosión.
