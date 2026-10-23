Cinco personas fueron detenidas en el marco de una investigación federal por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y homicidio culposo, que comenzó tras la muerte de un operario en una planta industrial de Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos permitieron rescatar a 14 trabajadores y clausurar dos establecimientos dedicados al reciclaje de baterías para automóviles.
Detuvieron a cinco acusados de trata laboral tras la muerte de un joven
El caso se inició luego del fallecimiento de un trabajador de 20 años en una planta de Tortuguitas. Durante los operativos en dos establecimientos de reciclaje de baterías, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, fueron rescatadas 14 personas que trabajaban en condiciones precarias y estaban expuestas a sustancias tóxicas.
La investigación apunta a las condiciones en las que se realizaban tareas de fundición de plomo y procesamiento de chatarra ferrosa. Según la información oficial, los trabajadores estaban expuestos a sustancias peligrosas sin contar con los elementos de protección necesarios y, además, vivían dentro de los predios donde desarrollaban sus actividades.
Los cinco imputados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia federal. Entre ellos se encuentra un hombre de 84 años, señalado como propietario de la empresa investigada y presunto líder de la organización. El acusado se presentó voluntariamente ante el juzgado acompañado por su abogado y luego fue detenido.
Cómo comenzó la investigación por la muerte del operario
La causa se inició a partir de una denuncia de un hospital público, luego de que un trabajador muriera tras sufrir una intoxicación vinculada con gases nocivos en una planta industrial de Tortuguitas. El joven tenía 20 años y era oriundo de la provincia de Misiones.
Los estudios médicos realizados después de su muerte detectaron una concentración de 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre. De acuerdo con los datos oficiales difundidos sobre el caso, el nivel era cuatro veces superior al máximo permitido para una persona expuesta a ese metal en el ámbito laboral.
A partir de este episodio, el Ministerio de Trabajo bonaerense presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las primeras actuaciones permitieron sospechar que otros trabajadores podían estar sometidos a condiciones de explotación y expuestos a productos perjudiciales para la salud.
La pesquisa avanzó con informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, documentación de la aseguradora y el testimonio de un familiar del joven fallecido. Esos elementos llevaron a los investigadores a identificar un segundo predio que, según la información oficial, no estaba declarado ante las autoridades.
Con esos antecedentes, el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, dispuso profundizar las tareas de investigación. La labor quedó en manos del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los relevamientos permitieron establecer que parte de los empleados residía en contenedores ubicados dentro de los establecimientos. Según el Ministerio de Trabajo bonaerense, de 23 personas relevadas, 14 fueron identificadas como presuntas víctimas de trata con fines de explotación laboral.
Los trabajadores cumplían jornadas de 12 horas y vivían, comían y dormían en los mismos galpones donde realizaban sus tareas, sobre residuos de óxido de plomo y ácido, sin protección adecuada. Las condiciones detectadas motivaron la intervención judicial en dos plantas ubicadas sobre las calles Jorge Stephenson y Luis Sullivan, en el partido de Malvinas Argentinas.
Las 14 personas rescatadas presentaban distintos grados de intoxicación. Tras los operativos, fueron trasladadas para someterse a estudios médicos y quedaron bajo asistencia de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Afectadas por el Delito de Trata.
Allanamientos en el Conurbano y cinco detenidos
A medida que avanzó la causa, los investigadores identificaron otros cuatro domicilios que estarían vinculados con las plantas intervenidas. Las propiedades estaban ubicadas en Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz, donde se realizaron nuevos allanamientos por orden judicial.
En esos procedimientos fueron detenidas tres mujeres y un hombre, señalados como vinculados con los establecimientos investigados. De acuerdo con la información oficial, una de las mujeres fue arrestada cuando llegaba a una vivienda de la calle La Pista. Llevaba una valija con elementos que, según la hipótesis de los investigadores, podrían haber sido ocultados para entorpecer el avance de la causa.
Durante los operativos se secuestraron un automóvil, una computadora portátil, cuatro computadoras de escritorio, seis teléfonos celulares y documentación que fue incorporada al expediente. También se realizó un procedimiento en una vivienda de la calle Urquiza, en el partido de Tres de Febrero.
El quinto detenido es el hombre de 84 años señalado como propietario de la empresa y presunto responsable de la organización. Tras presentarse ante el juzgado, quedó a disposición del magistrado junto con los otros cuatro imputados.
La causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados y esclarecer las condiciones en las que trabajaban las personas rescatadas. Por el momento, las imputaciones corresponden a una presunta infracción a la normativa sobre trata de personas y al delito de homicidio culposo.
Ante sospechas de situaciones de trata de personas o explotación laboral, se pueden realizar denuncias gratuitas y anónimas a través de la Línea 145, disponible en todo el país durante las 24 horas.