Explotación

Detuvieron a cinco acusados de trata laboral tras la muerte de un joven

El caso se inició luego del fallecimiento de un trabajador de 20 años en una planta de Tortuguitas. Durante los operativos en dos establecimientos de reciclaje de baterías, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, fueron rescatadas 14 personas que trabajaban en condiciones precarias y estaban expuestas a sustancias tóxicas.