Juzgan a un mecánico santafesino por haberle disparado a su exesposa y a su hijo

El viernes comenzó el juicio contra un mecánico santafesino acusado de haber intentado asesinar a su exesposa y a su hijo mayor, a quienes les disparó en la casa familiar de barrio Transporte en julio de 2023.
Se trata de José Luis Ángel Suárez, de 48 años, quien llegó al juicio oral y público acusado por la “tentativa de femicidio” de su exesposa y la “tentativa de femicidio vinculado” de su hijo. La fiscal Luciana Escobar Cello solicitó que sea condenado a 15 años de prisión.
Preside el debate el juez penal Luis Octavio Silva, que durante la primera jornada escuchó los alegatos y pretensiones de las partes. El defensor público Javier Casco, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp), planteó la absolución y, subsidiariamente, que los hechos se recalifiquen en delitos menos graves: “abuso de armas” y “lesiones leves agravadas por el vínculo”.
La acusación que pesa sobre Suárez sostiene que la noche del 23 de julio de 2023 el hombre se presentó en la casa de Facundo Zuviría al 7800 en la que vivían su exesposa y los hijos que tienen en común.
Era la segunda vez que acudía al lugar en el día, ya que por la tarde había ido a ver a sus hijos. Para no cruzarlo, su expareja se había ido a caminar, pero cuando regresó a su hogar él la amenazó: “Sos una puta, dejás solos a los chicos, te voy a matar”.
Momentos antes de la medianoche, cuando Suárez regresó al hogar, se dirigió hasta la habitación de la mujer, donde ella tomaba mates y su hijita de cinco años estaba recostada en la cama. El hombre preguntó por uno de los hijos, que en ese momento no se encontraba en la vivienda.
Según la acusación fue entonces cuando él comenzó a insultarla y sacó de entre sus ropas un arma de fuego. La nena intentó esconderse debajo de las sábanas, y cuando su padre le apuntó a su mamá, se fue corriendo. Mientras se alejaba, vio como Suárez disparaba. El proyectil pasó por al lado de la cabeza de la mujer y terminó en el colchón.
En ese momento, ingresó a la habitación uno de los hijos, que tras escuchar gritos y reconocer la voz de su papá, había llamado al 911. Suárez le apuntó y disparó en la pierna, para luego irse del lugar.
El acusado fue detenido en su casa. Cuando la policía se presentó en el lugar, dijo que él no había hecho nada, y luego reconoció que había arrojado el arma de fuego en la casa de un vecino.
La fiscalía señaló que cuenta con múltiples declaraciones que le permiten sostener que el vínculo entre Suárez y su exesposa, que duró 21 años, estuvo signado por la violencia física, económica, psicológica y sexual.
Familiares declararon haber visto cómo él golpeaba a la víctima frente a sus hijos, la insultaba y le cuestionaba cómo se vestía. Cuando los hijos crecieron, comenzaron a enfrentarlo, hasta que finalmente en abril de 2023 la mujer decidió separarse y tramitó una exclusión del hogar. Además de esta medida, a Suárez le impusieron una medida de distancia, que nunca cumplió.
La violencia continuó, hasta el episodio de julio. El hombre fue detenido, quedó en prisión preventiva y más de dos años después llegó a juicio. El debate seguirá la próxima semana.
