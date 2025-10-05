Tentativas de femicidio

Juzgan a un mecánico santafesino por haberle disparado a su exesposa y a su hijo

El viernes comenzó el juicio contra José Luis Ángel Suárez, preso desde 2023 por haber atacado con un arma de fuego a su familia. La fiscalía pide que sea condenado a 15 años de prisión.