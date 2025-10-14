Preso por asaltar a mano armada a una mujer y a su pequeña nieta

Un santafesino de 19 años quedó preso luego de que le atribuyeran haber cometido un robo a mano armada el pasado 5 de octubre por la madrugada, en la zona norte de la capital provincial.
El fiscal Manuel Cecchini imputó a Alan Yael Reynoso como coautor del delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada de ningún modo, y por haber sido cometido en poblado y en banda”.
La prisión preventiva fue dispuesta por el juez penal Sebastián Szeifert, quien rechazó las medidas alternativas a la privación de la libertad propuestas por la defensora pública Virginia Balanda.
La fiscalía indicó que Reynoso actuó junto a otras tres personas, cuyas identidades permanecen desconocidas, poniendo en marcha “un plan que incluía la distribución de roles y tareas, con la utilización de un arma de fuego y violencia contra la víctima”.
El asalto ocurrió la madrugada del domingo 5 de octubre, más precisamente unos minutos antes de las 4, en la esquina de calles Gaboto y Espora de la ciudad de Santa Fe.
Los cuatro asaltantes circulaban a bordo de dos bicicletas cuando interceptaron a una mujer que estaba en su motocicleta junto a su nieta de 6 años.
Según la atribución delictiva, abordaron a las víctimas, uno las apuntó con el arma de fuego mientras los dos que iban de acompañantes descendían y se abalanzaban sobre la mujer. La empujaron y lograron que cayera al suelo, momento que aprovecharon para hacerse con la moto Appia Citi Plus de color rojo.
Se fueron de allí a toda velocidad, dejando atrás a la mujer y a su nieta, y llevándose consigo además del vehículo una cartera negra. En la misma había dos teléfonos celulares, $200.000 en efectivo, documentación, tarjetas varias, una campera, llaves y papeles del vehículo.
Si bien los cuatro delincuentes lograron escapar, Reynoso fue identificado y detenido. Aún resta determinar quiénes fueron sus cómplices. Mientras tanto, el imputado seguirá tras las rejas.
