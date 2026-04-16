La santafesina que prendió fuego a su marido quiere salir de prisión. La defensa de Aidee Trinidad Buffi buscará que la mujer condenada a prisión perpetua salga de la cárcel y continúe cumpliendo la pena en la casa de su hija.
La santafesina condenada por haber prendido fuego a su marido pide la domiciliaria
Aidee Buffi cumple prisión perpetua por haber asesinado a su esposo en 2017. Con 67 años, y debido a cuestiones de salud, espera que le permitan continuar cumpliendo la pena en la casa de su hija.
El abogado Sebastián Gervasoni realizó el pedido ante el juez Gustavo Urdiales. La audiencia comenzó este jueves por la mañana y debió ser suspendida momentáneamente debido a la falta de documentación técnica indispensable.
El proceso se reanudará una vez que se incorporen al legajo los informes actualizados del Cuerpo Médico Forense y el dictamen socioambiental sobre el domicilio propuesto para el cumplimiento de la pena.
Buffi, quien actualmente se encuentra alojada en la Cárcel de Mujeres de la ciudad de Santa Fe desde hace poco más de un año, basa su requerimiento en un marcado deterioro de su estado de salud. A sus 67 años, la defensa técnica de la mujer argumenta que ha sufrido complicaciones coronarias severas que la llevaron a ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en los últimos meses.
Este escenario, según sostienen sus abogados, dificulta la continuidad de su tratamiento y recuperación dentro del ámbito carcelario. En la presentación realizada ante los tribunales, se describió que la condenada posee una movilidad muy reducida y debe convivir en un pabellón donde comparte el sector sanitario con otras siete internas, quienes la asisten de manera limitada.
Asimismo, la defensa puso de relieve que el Servicio Penitenciario habría solicitado a los familiares de Buffi la compra externa de los medicamentos necesarios para sus patologías. Ante este cuadro, la mujer ha ofrecido la casa de una de sus hijas como lugar para fijar su residencia bajo custodia.
El precedente de 2021
No es la primera vez que la salud de Buffi es el eje de un debate judicial tras su condena. En octubre de 2021, el juez Nicolás Falkenberg ya le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria asistida por una tobillera electrónica.
En aquella oportunidad, el fundamento fue una ceguera parcial provocada por cataratas que requerían una intervención quirúrgica urgente para evitar la pérdida total de la visión en uno de sus ojos.
El magistrado fue taxativo en su resolución de aquel entonces, señalando que la medida se mantendría "hasta tanto logre revertirse la ceguera o pueda ser intervenida quirúrgicamente". Aquel beneficio tenía un carácter temporal y obligatorio, por lo cual la defensa debía presentar informes mensuales sobre la evolución del tratamiento y la gestión de los turnos médicos.
Una vez superada la instancia médica que motivó la morigeración, la mujer debió regresar a la cárcel común para continuar con el cumplimiento efectivo de su sentencia.
El crimen
La causa que llevó a Aidee Buffi a la cárcel se remonta al 7 de febrero de 2017, en el domicilio familiar de calle Alvear al 8200, en el barrio Los Cipreses. De acuerdo con la investigación y la sentencia firme, la mujer roció con combustible a su esposo, Ramón Alberto Díaz (69), mientras este se encontraba de espaldas y sentado, para luego prenderle fuego.
El foco ígneo, que también alcanzó muebles de la vivienda, provocó en la víctima quemaduras en el 70% de su cuerpo, lesiones que le causaron la muerte tras cinco días de agonía en el Hospital José María Cullen.
En febrero de 2020, un tribunal integrado por los jueces Gustavo Urdiales, Susana Luna y Octavio Silva la condenó por unanimidad a la pena de prisión perpetua por el delito de “homicidio calificado por el vínculo”.
Aunque durante el juicio la defensa intentó plantear que el hecho fue un accidente derivado de una imprudencia de la víctima, los magistrados validaron la hipótesis fiscal, sustentada en testimonios que indicaban la existencia de una pelea previa y amenazas de la mujer de incendiar la vivienda.
Hoy, tras un nuevo problema de salud, la Justicia deberá evaluar si las afecciones que presenta Buffi justifican una nueva salida de la cárcel común para continuar cumpliendo su pena en una vivienda particular.