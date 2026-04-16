Un impactante siniestro vial ocurrido hoy generó alarma, luego de que un automóvil terminara sobre la vereda e impactara contra el frente de un comercio. El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida Aristóbulo del Valle y Estanislao Zeballos, donde por causas que se intentan establecer, el conductor de un vehículo perdió el control y finalizó su recorrido fuera de la calzada.
Un automóvil se subió a la vereda y chocó contra el frente de una heladería
Por causas que aun se tratan de determinar el conductor perdió el control del vehículo y causó importantes daños materiales. Por fortuna, no hubo que lamentar personas heridas.
Según las primeras informaciones, el rodado subió a la vereda y colisionó contra el frente de una heladería reconocida de la zona, lo que provocó daños materiales tanto en la estructura del local como en el vehículo involucrado.
A pesar de la violencia del impacto y del horario en que ocurrió —con importante circulación peatonal y vehicular— no se registraron personas lesionadas, de acuerdo a los datos preliminares.
En el lugar trabajaba personal policial de la Unidad Regional I, que se encargó de ordenar el tránsito y llevar adelante las actuaciones de rigor para determinar la mecánica del hecho.
El episodio vuelve a poner en foco la problemática de los siniestros viales en zonas urbanas de alta circulación y la necesidad de extremar las medidas de precaución al volante.