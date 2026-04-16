#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
En A. del Valle y E. Zeballos

Un automóvil se subió a la vereda y chocó contra el frente de una heladería

Por causas que aun se tratan de determinar el conductor perdió el control del vehículo y causó importantes daños materiales. Por fortuna, no hubo que lamentar personas heridas.

Impactante accidente en A. del Valle y Zeballos. Foto: GentilezaImpactante accidente en A. del Valle y Zeballos. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

Un impactante siniestro vial ocurrido hoy generó alarma, luego de que un automóvil terminara sobre la vereda e impactara contra el frente de un comercio. El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida Aristóbulo del Valle y Estanislao Zeballos, donde por causas que se intentan establecer, el conductor de un vehículo perdió el control y finalizó su recorrido fuera de la calzada.

Según las primeras informaciones, el rodado subió a la vereda y colisionó contra el frente de una heladería reconocida de la zona, lo que provocó daños materiales tanto en la estructura del local como en el vehículo involucrado.

A pesar de la violencia del impacto y del horario en que ocurrió —con importante circulación peatonal y vehicular— no se registraron personas lesionadas, de acuerdo a los datos preliminares.

En el lugar trabajaba personal policial de la Unidad Regional I, que se encargó de ordenar el tránsito y llevar adelante las actuaciones de rigor para determinar la mecánica del hecho.

El episodio vuelve a poner en foco la problemática de los siniestros viales en zonas urbanas de alta circulación y la necesidad de extremar las medidas de precaución al volante.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro