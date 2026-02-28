Santa Fe: condenado por abusar de un hombre de su entorno familiar

Ángel Gabriel Lemongi fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de un hombre de su entorno familiar en la ciudad de Santa Fe.
Se trata de Ángel Gabriel Lemongi, de 49 años. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
La sentencia fue impuesta por la jueza Rosana Carrara, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
Lemongi, de 49 años, fue condenado como autor de “abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades”.
La fiscal Luciana Escobar Cello estuvo a cargo de la investigación del ilícito y representó al MPA en el debate. La funcionaria del MPA valoró la sentencia condenatoria, remarcó que “es importante que la jueza haya resuelto condenar al acusado” y adelantó que “aguardaremos los fundamentos de la sentencia para analizar los motivos de la magistrada”.
Escobar Cello precisó que “los abusos sexuales se concretaron en dos oportunidades”. En tal sentido, indicó que “el primer ataque fue en 2018 en la casa de la víctima, mientras que el segundo abuso se concretó en julio de 2020 en la casa de otro familiar”.
La funcionaria del MPA subrayó que “para atentar contra la integridad sexual de la víctima, el condenado se aprovechó de la confianza que los unía por ser familiares”. Además, Escobar Cello indicó que “Lemongi lo amenazaba para que se mantenga en silencio y no cuente a nadie sus padecimientos”.
“Luego del segundo abuso, la víctima pudo develar lo ocurrido a su abuela”, relató la fiscal y puntualizó que “inmediatamente realizaron la denuncia correspondiente”.
La representante del MPA subrayó que “el hombre abusado tiene un retraso madurativo, razón por la cual no tenía el conocimiento sexual que le hubiera permitido comprender los hechos a los cuales estaba siendo sometido”.