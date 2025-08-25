Ataque a los cadetes

Termina el juicio a Kunz: "En memoria de mi papá, que la pena sea ejemplar", pidió el hijo del chofer asesinado

El bloque acusador reiteró el pedido de perpetua y la defensa insistió con que "no se sabe qué pasó en la trafic". Un cadete acudió a la sala, y también decidió hablar. La sentencia se conocerá el miércoles.