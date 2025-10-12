Vaciaron una caja fuerte: cuantioso robo en un bar de barrio Candioti de Santa Fe

La siesta del sábado se vio alterada en el corazón de la ciudad de Santa Fe, cuando el propietario del restaurante Envero, ubicado en la esquina de Castellanos y Belgrano, denunció un robo millonario en su local gastronómico.
Ocurrió en el comercio Envero Wine Bar, ubicado en Castellanos 2100. Su propietario denunció la sustracción de una importante suma de dinero. Hallaron una ventana rota y rastros de sangre.
La siesta del sábado se vio alterada en el corazón de la ciudad de Santa Fe, cuando el propietario del restaurante Envero, ubicado en la esquina de Castellanos y Belgrano, denunció un robo millonario en su local gastronómico.
El hecho fue advertido alrededor de las 14.30, cuando el empresario (un hombre de 42 años) llegó al lugar y advirtió claros indicios de que algo anormal había sucedido.
Al ingresar, el comerciante se topó con una escena preocupante: una ventana externa dañada y manchas rojizas tanto en el interior del restaurante como sobre la vereda de calle Belgrano. De inmediato, dio aviso a la policía. En presencia de testigos, revisó las instalaciones y descubrió que de la caja fuerte faltaba una suma importante, dinero correspondiente a la recaudación.
Tras el llamado al 911 arribaron al lugar agentes policiales de la Seccional 3ra, del Comando Radioeléctrico quienes iniciaron las primeras averiguaciones para luego, como es de práctica, dejar todo en manos de los investigadores de la PDI.
Bajo las directivas del fiscal Dr. Morales, éstos últimos realizaron peritajes y comenzaron con la búsqueda de indicios. Según se supo se habrían observado manchas de sangre y otros rastros en una abertura que comunica con un patio interno.
El local gastronómico contaría con sistema de alarma y cámaras de seguridad, cuyos registros serían puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
La investigación continúa para identificar al o los responsables del hecho, que fue caratulado como “Robo”.
