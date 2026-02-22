Venado Tuerto: encontraron sin vida a un hombre dentro de un auto

Un preocupante hecho se registró en las últimas horas en la ciudad de Venado Tuerto, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un automóvil.
Personal policial y judicial intervinieron tras el hallazgo de un Peugeot gris con un hombre fallecido en su interior; se esperan peritajes.
El episodio ocurrió en el predio del Moto Club, ubicado en inmediaciones de las calles Neuquén y Matheu. En el lugar se encontró un vehículo marca Peugeot, de color gris, y en su interior el cuerpo de un masculino sin signos vitales.
Personal policial se hizo presente en la escena y preservó el área a la espera de la llegada del fiscal interviniente, quien deberá determinar las circunstancias del hecho y ordenar las medidas correspondientes.
Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles causas del deceso. La investigación se encuentra en pleno desarrollo y no se descartan novedades en las próximas horas.