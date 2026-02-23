Venado Tuerto: confirmaron que César Payrú fue asesinado

La ciudad de Venado Tuerto sigue conmocionada por el hallazgo de un hombre sin vida este domingo 22 de febrero en un camino de tierra al que se accede por calle Neuquén, pasando las vías férreas, en la localidad del sur santafesino. El hecho es investigado, en principio, como homicidio.
Según la información oficial de la Comisaría 14ª, alrededor de las 11.15 un tercero dio aviso sobre la presencia de un automóvil en aparente estado de abandono en ese sector. Tras la comunicación al 911, se comisionó una unidad del Comando Radioeléctrico para verificar la situación.
Al llegar al lugar, el personal actuante constató que en el asiento trasero de un Peugeot 206 color gris yacía el cuerpo sin vida de un hombre. La víctima fue identificada como César Payrú, de 42 años, domiciliado en Brett al 1000 de esta ciudad.
Inmediatamente se dio intervención al sumariante en turno y se preservó la escena. En el lugar trabajaron los fiscales Luis Lagioia y MayraVuletic, junto a personal de Policía Científica, de la Policía de Investigaciones y autoridades de la dependencia actuante.
El médico policial en turno examinó el cuerpo y determinó que el fallecimiento se habría producido entre 12 y 24 horas antes del hallazgo. Asimismo, constató múltiples heridas contusas en la región craneal.
Posteriormente se presentó en el lugar quien manifestó ser ex pareja de la víctima y aportó que el hombre se desempeñaba como prestamista y sería consumidor de sustancias.
La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones, que continúa con las diligencias de rigor para esclarecer lo ocurrido y dar con el o los responsables.