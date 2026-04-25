En una serie de operativos coordinados en la ciudad de Venado Tuerto, la Justicia local logró la detención de dos personas y el desmantelamiento de varios centros de expendio de drogas. El procedimiento, realizado este viernes, fue el resultado de una investigación extendida que incluyó el análisis pericial de dispositivos electrónicos secuestrados en allanamientos previos realizados en julio de 2025.
Dos detenidos tras ocho allanamientos en Venado Tuerto por venta de estupefacientes
La causa, encabezada por el fiscal Iván Raposo, posibilitó detectar distintos lugares dedicados a la comercialización de estupefacientes, que funcionaban mediante las modalidades de “pasamanos” y entrega a domicilio.
Los detenidos fueron identificados como G. O. C. y N. F. T., quienes enfrentan cargos como coautores del delito de comercialización de estupefacientes. Según la fiscalía, ambos utilizaban sus domicilios, en barrio Gutiérrez, para la venta minorista de sustancias, coordinando las entregas a través de redes sociales como Facebook y servicios de mensajería como WhatsApp.
Durante la jornada, se ejecutaron un total de ocho órdenes de allanamiento en diversos puntos de la ciudad, incluyendo domicilios en las calles 2 de Abril, Derqui, San Luis, Sáenz Peña, Urquiza, Neuquén, Dimmer y Vélez Sarsfield. El saldo de los registros arrojó el secuestro de un total de 291 semillas de cannabis (tanto genéticas importadas como comunes), además de platos y balanzas con vestigios de clorhidrato de cocaína y billetes con restos de pasta base.
En la vivienda de la calle 2 de Abril se hallaron cartuchos de escopeta y municiones de arma larga. Asimismo, se secuestraron más de una docena de teléfonos celulares que serán fundamentales para profundizar en la red de contactos de los imputados.
Además, se procedió al secuestro de una suma cercana a los $12.850 pesos, presumiblemente fruto de la actividad ilícita.
Por orden de los magistrados, los detenidos fueron alojados en la Comisaría N° 14 de la Policía de Santa Fe, a la espera de la audiencia imputativa donde se formalizarán los cargos en su contra.