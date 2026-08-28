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Operativo antidrogas en Venado Tuerto: tres detenidos y múltiples allanamientos en la región

Las autoridades detuvieron a tres personas e incautaron drogas y dinero en varias localidades de la región.

Los procedimientos se realizaron en Venado Tuerto, Murphy, San Gregorio, Zavalla y Unidades Penitenciarias de Coronda, Rosario y Neuquén. Foto: Fiscalía Federal Los procedimientos se realizaron en Venado Tuerto, Murphy, San Gregorio, Zavalla y Unidades Penitenciarias de Coronda, Rosario y Neuquén. Foto: Fiscalía Federal
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En las primeras horas de la mañana de este viernes 28 se llevaron a cabo diversos allanamientos en domicilios de la ciudad de Venado Tuerto, de Murphy, de San Gregorio, Zavalla y Unidades Penitenciarias de Coronda, Rosario y Neuquén, en el marco de investigaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes y delitos económicos relacionados.

Operativo antidrogas en Venado Tuerto: tres detenidos y múltiples allanamientos en la regiónEn las primeras horas de la mañana de este viernes 28 se llevaron a cabo diversos allanamientos en domicilios. Foto: Fiscalía Federal

Las medidas fueron coordinadas de manera conjunta por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los Dres. Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada; la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo del Dr. Luis Lagioia; y la Fiscalía Regional del MPA de Venado Tuerto, a cargo del Fiscal Regional Mauricio Clavero, como parte de una estrategia de trabajo interinstitucional destinada a investigar y desarticular actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes como así también al lavado de activos.

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Por un lado, la investigación federal estuvo a cargo de la Sección Delitos Económicos Rosario de la GNA -con colaboración de la Sección Antidrogas de Rosario de la GNA- y las medidas fueron dirigidas por la Auxiliar Fiscal Rocío Soledad Estrada, mientras que los allanamientos ordenados por la Unidad Fiscal de Microtráfico de esta ciudad, fueron concretados por la PDI Distrito Venado Tuerto bajo la dirección del Fiscal Adjunto Luis Ricardo Jesús Lagioia. A su vez, tuvo participación una medida dirigida por la Unidad Fiscal de Rosario – Área de Atención Inicial, a cargo de la Dra. Soledad García y el Auxiliar Fiscal Juan Manuel Frausín, en la que actuó la DUOF Venado Tuerto de la PFA.

Operativo antidrogas en Venado Tuerto: tres detenidos y múltiples allanamientos en la regiónComo resultado de los procedimientos, fueron detenidos tres personas, dos hombres y una mujer. Foto: Fiscalía Federal

Tres detenidos

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos tres personas, dos hombres y una mujer, a quienes se les atribuyen conductas vinculadas a la comercialización de estupefacientes y en los próximos días se llevarán a cabo las respectivas audiencias imputativas. Asimismo, se secuestró cocaína, dinero en efectivo (pesos y dólares), balanzas, vehículos, numerosa documentación y múltiples dispositivos de telefonía celular que serán sometidos a peritajes y análisis técnicos por su potencial relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Operativo antidrogas en Venado Tuerto: tres detenidos y múltiples allanamientos en la regiónEl operativo se realizó en el marco de investigaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes y delitos económicos relacionados.

La investigación continúa en curso y las autoridades intervinientes evaluarán la información obtenida a partir de las medidas realizadas, con el objetivo de profundizar las líneas investigativas actualmente abiertas y determinar la eventual participación de otras personas en los hechos objeto de la pesquisa.

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microtráfico de estupefacientes
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