Video: motociclistas de los Hells Angels se enfrentaron a golpes con trapitos en La Plata

La llegada de cientos de motociclistas del grupo internacional Hells Angels provocó un clima de agitación en La Plata. Su presencia se hizo notar en hoteles, bares y restaurantes de la ciudad. En este contexto, se registraron al menos dos episodios de violencia, en los que los miembros de la organización se enfrentaron con trapitos y repartidores.
Primer enfrentamiento
El primer episodio ocurrió el viernes por la tarde y, según los testimonios, se originó a partir de un malentendido. Tres cuidacoches comenzaron a increpar y agredir a unmotociclista de presunta nacionalidad inglesa, sin motivo aparente. La situación escaló rápidamente: la discusión derivó en empujones y gritos, mientras comerciantes y transeúntes observaban atónitos el desarrollo del conflicto.
Testigos detallaron que los hombres rodearon al integrante de los Hells Angels, lo que derivó en un forcejeo que quedó registrado en video. Aunque las imágenes no muestran toda la secuencia, los comerciantes señalaron que la disputa incluyó insultos, empujones y golpes. Finalmente, el motociclista se refugió en un comercio y los trapitos se retiraron del lugar.
Raid violento
Los incidentes continuaron durante la madrugada siguiente. Frente a la Gobernación, en 51 entre 5 y 6, miembros de los Hells Angels se enfrentaron nuevamente con trapitos, en un altercado que también involucró a repartidores de aplicaciones. Según los testimonios, la pelea se originó en las inmediaciones de algunos bares de la zona, aunque los motivos precisos aún no se conocen.
Momentos de tensión entre motociclistas y trapitos en el centro de La Plata.
Los comerciantes describieron que los enfrentamientos incluían gritos, forcejeos y momentos de tensión que se prolongaron hasta que los grupos se dispersaron. Los hechos parecían estar vinculados con el episodio ocurrido el día anterior, consolidando un ambiente de agitación en el centro de La Plata.
Motivo de la llegada de los Hells Angels
El presidente del Chapter Buenos Aires, Marcelo Mazza, explicó a la prensa que la ciudad fue elegida para recibir a los miembros de la organización por la realización del World Run, un encuentro internacional que reúne cada año a miles de motociclistas de diferentes países.
Los motociclistas se refugiaron en comercios cercanos.
El evento comenzó el miércoles en Berazategui, en el salón La Paloma, y continuó el jueves en el Predio Segunda Generación, en la localidad de El Peligro. Se espera que más de tres mil integrantes de la agrupación participen en las actividades, que se extenderán hasta el domingo.
Fundados en 1948 por un grupo de veteranos de guerra apasionados por las motocicletas Harley-Davidson, los Hells Angels que se ha expandido a más de 50 países. En Argentina, la primera sede abrió en Buenos Aires en 1999, y con el tiempo se crearon sedes en Mendoza, Luján, San Isidro, Cipolletti, Venado Tuerto, Córdoba y una agrupación nómade, consolidando su presencia en todo el territorio.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
