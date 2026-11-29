El municipio de Calchaquí, en el norte de la provincia de Santa Fe, comenzará a trabajar en la reconstrucción de la Escuela Provincial N.º 6117 “Remedios Escalada de San Martín”, luego del incendio que afectó al establecimiento educativo durante la madrugada del sábado.
3 menores investigados por el incendio de la escuela de Calchaquí
El intendente expresó su tristeza por los daños en la Escuela N.º 6117 y confirmó que evaluarán los destrozos junto a equipos provinciales y municipales.
Así lo anunció el intendente de la localidad del departamento Vera a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su preocupación por lo ocurrido y destacó el acompañamiento a la comunidad educativa.
“Hoy me toca expresar una profunda tristeza por lo sucedido en la Escuela Provincial N.º 6117 ‘Remedios Escalada de San Martín’. Lo que pasó nos duele a todos”, manifestó Rubén Cuello, al referirse a los daños que sufrió la institución.
En su mensaje, remarcó que las consecuencias del siniestro exceden los daños materiales en el edificio y alcanzan a una institución que forma parte de la historia de la ciudad y de la trayectoria de distintas generaciones de estudiantes, docentes y familias.
En ese sentido, Cuello adelantó que la investigación avanzó a pocas horas de perpetrado el hecho y lograron identificar a tres personas menores de edad que tendrían vínculos con lo sucedido.
Evaluarán los daños
El intendente indicó que desde el primer momento el gobierno local estuvo trabajando y acompañando a las autoridades escolares y a la comunidad educativa. En ese marco, agradeció la intervención de los Bomberos, la Policía, la Policía de Investigaciones (PDI) y las autoridades educativas.
También reconoció el acompañamiento del senador Sosa, de Juliana Caillat y, especialmente, de los directivos y docentes que estuvieron presentes desde el comienzo de la emergencia.
Por otra parte, destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y señaló que permitió avanzar rápidamente en el esclarecimiento de lo sucedido.
En cuanto a los pasos a seguir, anunció que desde este lunes comenzarán las tareas de evaluación junto a los equipos de Infraestructura de la Provincia y el equipo técnico municipal, con el objetivo de determinar la magnitud de los daños y planificar la reconstrucción del establecimiento.
“Vamos a poner a disposición todos los recursos que estén a nuestro alcance. Sabemos que el daño es muy importante, pero también sabemos que no podemos quedarnos solamente en la tristeza”, sostuvo.
Una comunidad movilizada
El mandatario local puso el foco en la necesidad de recuperar las instalaciones para garantizar que los estudiantes, docentes y el resto de la comunidad educativa puedan volver a contar con su escuela.
En ese sentido, agradeció las numerosas muestras de solidaridad recibidas por parte de vecinos, instituciones y personas que se comunicaron para ofrecer colaboración luego del incendio.
“Esas muestras de solidaridad demuestran que, cuando nuestra comunidad atraviesa un momento difícil, siempre hay manos dispuestas a colaborar”, expresó.
El siniestro se registró durante la madrugada del sábado en el edificio ubicado sobre calle Mayo al 800. El alerta fue recibido alrededor de las 6 y, debido a la magnitud del fuego, debieron intervenir Bomberos Voluntarios de Vera, que lograron extinguir las llamas.
El episodio también generó preocupación por un mensaje amenazante que fue encontrado escrito con tiza en el pizarrón de una de las aulas: “Los voy a matar a todos”. La Policía investiga si esa inscripción tiene relación con el incendio.
Mientras tanto, las causas del siniestro continúan bajo investigación. Vecinos habían señalado en redes sociales que el fuego podría haber sido provocado por personas que ingresaron al establecimiento para robar y cometer actos de vandalismo, aunque esa hipótesis no había sido confirmada oficialmente.
La evaluación de los daños y la planificación de las tareas de reconstrucción serán los primeros pasos para recuperar el edificio y restablecer las actividades de una institución educativa histórica para Calchaquí.