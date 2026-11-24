Una camioneta se prendió fuego en plena playa de Pinamar y generó momentos de preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar. El episodio ocurrió el lunes 23 de noviembre, en un sector de la costa ubicado a pocos metros del parador El Más Allá, y quedó registrado en imágenes que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.
Impactante incendio de una camioneta en la playa de Pinamar
El vehículo quedó envuelto en llamas sobre la arena, cerca del parador El Más Allá. El episodio fue registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.
El incendio se produjo en la zona de La Frontera, al norte de la ciudad balnearia. Según las imágenes difundidas, el vehículo quedó envuelto en llamas sobre la arena y provocó una importante columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la playa.
La presencia del fuego sorprendió a quienes disfrutaban de la jornada en ese sector de la costa, donde también había otros vehículos y personas circulando. La situación generó preocupación por la proximidad de las llamas con los espacios utilizados por turistas y visitantes.
El video del incendio
La secuencia del siniestro fue compartida en redes sociales y permitió observar la magnitud del fuego que consumió la camioneta. El rodado quedó detenido sobre la arena mientras las llamas avanzaban sobre su estructura.
De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios locales, el vehículo sería eléctrico. Sin embargo, no trascendieron datos oficiales sobre la marca y el modelo, ni se establecieron las circunstancias que provocaron el inicio del fuego.
Tampoco se informó oficialmente si hubo personas heridas como consecuencia del episodio o si fue necesaria la asistencia médica para alguno de los presentes.
El incendio volvió a poner la atención sobre la circulación y la presencia de vehículos en los sectores de playa de Pinamar, especialmente en La Frontera, una zona que concentra gran movimiento de camionetas y vehículos todoterreno.
Las precauciones
Los incendios en vehículos eléctricos o híbridos pueden presentar particularidades debido a sus sistemas de almacenamiento de energía. En especial, las baterías de ion-litio pueden experimentar fenómenos de propagación térmica que dificultan las tareas de extinción y requieren procedimientos específicos.
Por ese motivo, ante una situación de estas características, se recomienda mantener distancia del vehículo, evitar el contacto con sus componentes eléctricos y dar aviso a los servicios de emergencia.
En el caso ocurrido en Pinamar, todavía no se conocen las causas del siniestro. Tampoco hubo precisiones oficiales sobre las tareas realizadas para controlar las llamas ni sobre las condiciones en las que quedó el rodado.
La secuencia se difundió en medio del movimiento turístico previo al inicio de la temporada de verano, cuando Pinamar comienza a recibir visitantes y aumenta la circulación de vehículos en sus playas y médanos.